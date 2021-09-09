En Macedonia se incendia hospital Covid; hay 10 muertos

Durante la tarde del miércoles se registró un incendio en un hospital Covid, ubicado en la ciudad de Tetovo, en Macedonia del Norte, que dejó al menos 10 muertos.

El ministro de Salud de Macedonia, Venko Filipice, confirmó que hasta el momento 10 personas murieron en el hospital Covid, que se construyó apenas hace un año por la pandemia.

Aurax, [08.09.21 18:17]



🇲🇰 15 people killed and dozens injured in a fire at Tetovo, Covid hospital in North #Macedonia@auraxchan pic.twitter.com/skQnzeLV5x — •ΞLMER FU⫒⫒• ⚡️✝️🎺🇺🇸⚡️ (@BlaiseP59407586) September 8, 2021

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Sin embargo, se desconoce el número de pacientes internados en el hospital Covid al momento del incendio.

Un terrible accidente ocurrió en Tetovo, hay víctimas en el incendio que estalló en el centro de Covid. En este momento se está determinando el número exacto de personas que perdieron la vida, los heridos y su estado.

Los bomberos de Macedonia acudieron a mitigar las llamas del incendio del nosocomio alrededor de las 21:00 horas local y tardaron al menos 45 minutos en extinguir las llamas.

Страотна несреќа се случи во Тетово каде има и жртви во пожарот кој го зафати Ковид центарот. Точниот број на лица кои го загубиле животот, повредените и нивната состојба се утврдува во моментов. — Венко Филипче (@VFilipche) September 8, 2021

Número de víctimas en hospital de Macedonia podría aumentar

Aún se desconoce la causa del incendio en el hospital Covid de Macedonia y el número final de víctimas, de acuerdo con el ministro de Salud.

Al lugar del incendio llegaron autoridades sanitarias y el alcalde de la ciudad de Tetovo, además de autoridades de la fiscalía quienes buscan encontrar las causas del incendio que dejó al menos 10 muertos.

En redes sociales, habitantes de la ciudad de Tetovo captaron el momento en que el fuego consume el hospital Covid, mientras que bomberos combaten las llamas.

Гори Ковид Центарот во Тетово, велат има изгорени луѓе….немам зборови. pic.twitter.com/eySj893is3 — Wicked Mrchatina (@Mrchatina) September 8, 2021

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|Crédito: Reuters

El ministro de salud de Macedonia calificó a este incendio como un “terrible accidente” y aseguró que el miércoles fue un día “muy triste” por la muerte de las 10 personas y envió sus condolencias a las familias de las víctimas.

El incendio en Macedonia recordó al que ocurrió en abril pasado en la India en el estado de Gujarat, en donde un hospital Covid se incendió y dejó al menos 18 víctimas, dos de las cuales eran personal médico. Primeras investigaciones de ese incendio indicaron que un corto circuito pudo ser la causa de este incidente.

En ese mismo mes, también en Irak murieron al menos 82 pacientes de Covid-19.

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