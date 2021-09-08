FOTOS: Retiran estatua del general Robert E. Lee en Richmond, EUA

La estatua de Robert E. Lee, un general confederado de la guerra civil de Estados Unidos, fue retirada este miércoles de su pedestal luego de más de un año de una disputa legal, así como de debates entre habitantes de Richmond, Virginia.

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La escultura de bronce de seis metros de alto se encontraba en un pedestal de casi 12 metros desde 1890, en el bulevar Monument Avenue, hasta este 8 de septiembre luego de que el gobierno local ordenó quitar la estatua.

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Un grupo de trabajadores se trasladó al lugar con la ayuda de una grúa para retirar el primero de los seis monumentos confederados creados y el último en ser removido.

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Mientras que los trabajadores daban órdenes para retirar el monumento de Robert E. Lee, miles de personas festejaron la remoción de la estatua después de 130 años de ser erigida.

Un periódico estadounidense reportó que las personas celebrarón el retiro, pues para muchos marca el fin de la humillación y el sufrimiento que vivieron miles de familias en la antigua capital de la confederación.

“La ciudad está diciendo que no vamos a tolerar más estos símbolos de odio en nuestra ciudad. Era importante para mí ver este momento histórico, dijo Rachel Smucker, residente de Richmond.

Los habitantes de la ciudad buscaban desde 2007 eliminar los monumentos que simbolizaban la supremacía blanca, por lo que comenzaron movilizaciones para remover las estatuas, manifestaciones que llegaron a su clímax con la muerte de George Floyd.

Incluso el entonces presidente Donald Trump firmó una orden para proteger los monumentos históricos y perseguir a las personas que atentaran contra ellos. Sin embargo, Joe Biden revocó estos decretos a su llegada a la Casa Blanca.

¿Quién era el general confederado Robert E. Lee?



Robert E. Lee fue general del ejército de los Estados Unidos durante la invasión en México, con lo que se ganó el respeto de los militares por sus estrategias militares sumando victorias, desde Veracruz hasta la Ciudad de México.

El general Robert E. Lee se opuso a la abolición de la esclavitud y se unió al ejército de los estados confederados del sur durante la guerra de secesión.