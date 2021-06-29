Hallan barco misterioso con 20 tripulantes muertos en el Caribe

Un barco con 20 muertos a bordo, incluidos los cuerpos de dos niños, fue encontrado por unos pescadores en el Caribe, cerca de las Islas Turcas y Caicos.

Trevor Botting, comisionado de Policía de este archipiélago, explicó que lo más probable es que la embarcación no partió de alguna región cercana al Caribe y que probablemente las Islas Turcas y Caicos tampoco eran su destino final.

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Los pescadores del Caribe dieron aviso a las autoridades sobre este hallazgo el pasado 24 de junio, que hasta el momento mantiene a la policía local investigando las identidades de los cuerpos que estaban dentro del barco.

Autoridades aseguran que tomará tiempo identificar a los 20 muertos

Un grupo de investigadores está trabajando para establecer las identidades de los 20 cadáveres y “cómo encontraron la muerte”, detalló Botting, haciendo énfasis en que dicha tarea “tomará algún tiempo completarse”.

Esta es una situación trágica en la que muchas personas han perdido la vida. Haremos todo lo posible por identificar a los cuerpos, la causa de la muerte y comunicarnos con sus familias.

El funcionario aseguró que las investigaciones permitirán establecer las circunstancias que hicieron a este barco terminar en el Caribe, donde fue encontrado con todos sus tripulantes sin vida, pero evitó dar conclusiones anticipadas sobre la nacionalidad de los fallecidos.

Según medios internacionales, hasta las Islas Turcas y Caicos llegan muchos haitianos que huyen de su país, azotado por la pobreza. El territorio también se utiliza como zona de transbordo para los traficantes de personas.

A very distressing scene yesterday which my officers dealt with professionally and with great dignity and humanity. #humantragedy pic.twitter.com/UXoyDYrojA — Trevor Botting (@Chief_of_Police) June 25, 2021

Otro barco con cadáveres fue hallado en la región hace un mes

El reciente hallazgo de un barco en el Caribe con 20 muertos en su interior, se suma al de otra embarcación que el 28 de mayo fue localizada en la región con 14 cadáveres a bordo en Mauritania, un país localizado en el continente africano.

La embarcación de pesca se encontró a cuatro millas náuticas de la costa de Belle Garden, una localidad de la isla Trinidad y Tobago, donde en las últimas fechas se ha registrado una llegada irregular de venezolanos, según medios internacionales.

Actualmente las Islas Turcas y Caicos dependen de Reino Unido, están localizadas en el Caribe, al sureste de Mayaguana en las Bahamas y al norte de la Isla Española. El territorio es gobernado por Nigel Dakin, quien fue designado por la reina Isabel II.

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