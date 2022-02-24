Canadá cancelará permisos de exportación por ataque de Rusia a Ucrania

Los ataques de Rusia en Ucrania son “injustificados e inaceptables”, dijo el presidente de Canadá, Justin Trudeau, motivo por el que su país impondrá nuevas sanciones a Moscú que incluyen a entidades y ministros.

En conferencia de prensa, Trudeau explicó que las sanciones están dirigidas a 62 personas y entidades, incluidos miembros de la élite y los principales bancos rusos.

Mencionó que se cancelarán todos los permisos de exportación, luego de que Moscú comenzara una invasión en Ucrania, descrita por el presidente ruso, Vladimir Putin, como una operación militar especial.

Hoy, a la luz del imprudente y peligroso ataque militar de Rusia, estamos imponiendo nuevas y severas sanciones.

En su mensaje, Trudeau consideró que “el desprecio del presidente Putin por el derecho internacional, la democracia y la vida humana es una amenaza masiva para la seguridad y la paz en todo el mundo”.

“President Putin’s brazen disregard for international law, democracy, and human life are a massive threat to security and peace around the world,” asserts Prime Minister Justin Trudeau as he speaks in Ottawa about Canada’s response to the Russian invasion of Ukraine.#cdnpoli https://t.co/DnnVo29uxM — CPAC (@CPAC_TV) February 24, 2022

Las sanciones de largo alcance, continuó el mandatario, también serán para individuos de Rusia que actuaron en complicidad con el gobierno de Putin y permitieron la invasión al territorio ucraniano. De igual manera, se dirigirán al Consejo de Seguridad ruso, incluido el Ministerio de Defensa, el de Finanzas y el de Justicia.

Canadá pide a fuerzas rusas detener la hostilidad en Ucrania

Justin Trudeau se dirigió al pueblo ucraniano, para confirmar que no están solos y que contarán con el apoyo de Canadá en esta invasión hecha por las tropas rusas.

“No se confundan, el ataque en Ucrania es un ataque a los derechos humanos y la libertad”, por lo que pidió a Rusia que detenga la hostilidad y a sus tropas que avanzan por el país europeo.

“Ustedes no están solos, estamos con ustedes. Estamos expidiendo documentos de viaje para los canadienses residentes en Ucrania y miembros de su familia, pero también daremos prioridad a los documentos de inmigración de ucranianos que deseen venir a Canadá”, añadió.

Previamente, el presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky confirmó que tuvo una conversación telefónica con Trudeau en la que planteó la necesidad de imponer sanciones adicionales contra Rusia.

“Hay una guerra a gran escala en todo. Ahora, más que nunca, necesitamos un apoyo concreto. Cuento con el liderazgo de Canadá en este proceso”, escribió Zelensky en su cuenta de Twitter.

