Canadá prohíbe ‘terapias de conversión’ para la comunidad LGBT

El Parlamento de Canadá aprobó el proyecto de ley para prohibir las llamadas ‘terapias de conversión’ ´para la comunidad LGBT+. De ser aprobada por el Senado, quien realice estas prácticas recibirá hasta cinco años de cárcel.

Los responsables de presentar la iniciativa C4 en octubre del 2020 fueron David Lametti, ministro de Justicia y Bardish Chagger, ministra de Diversidad e Inclusión. Esta responde a una de las promesas electorales del primer ministro Justin Trudeau en el 2019.

Dicho proyecto tuvo buena aceptación, con un total de 263 votos a favor y sólo 63 en contra, todos del partido conservador. Ahora pasará al Senado para su revisión.

The complete ban on so-called conversion therapy has been passed by unanimous consent. #C4 now goes to the Senate. I want to thank all elected members for choosing the right side of history. — David Lametti (@DavidLametti) December 1, 2021

Tras la aprobación de la votación para prohibir las ‘terapias de conversión’, el líder de la oposición, Erin O’Toole aseguró que el Nuevo Partido Democrático, el Partido Verde y el Bloque Quebequés apoyarán la iniciativa liberal.

Por su parte, el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, celebró la decisión a través de su cuenta de Twitter, en donde publicó un mensaje para dejar claro que las denominadas ‘terapias de conversión’ no tienen lugar en su país.

Seguiremos trabajando para asegurarnos de que esta práctica aborrecible e inaceptable esté prohibida en Canadá.

Además, felicitó el trabajo conjunto de los miembros del Parlamento para aprobar la ley.

Hoy los miembros del Parlamento trabajaron juntos para aprobar la legislación respecto a las ‘terapias de conversión’ y ahora se dirige al Senado.

Good news! Today, Members of Parliament worked together to pass our government’s legislation banning conversion therapy - and it is now headed to the Senate. We’ll keep working to make sure this abhorrent and unacceptable practice is prohibited in Canada. — Justin Trudeau (@JustinTrudeau) December 1, 2021

Ahora que la iniciativa fue aprobada por el Parlamento, pasará al Senado de Canadá para su revisión. De aprobarse ahí también, quien infrinja una ‘terapia de conversión’ será penalizado o podría ser enviado al extranjero.

Esto también aplica para quienes lleven a una persona en contra de su voluntad a dichas terapias, a quienes reciben dinero por esos servicios o para aquellos que hacen publicidad sobre eso.

¿Qué contará como 'terapia de conversión' dentro de la nueva ley?

De acuerdo a la iniciativa C4, una ‘terapia de conversión’ es la práctica que tiene como finalidad modificar la orientación sexual de una persona para hacerla heterosexual, eliminando su atracción por su mismo sexo.

También cuenta si la ‘terapia’ pretende cambiar la identidad de género para que sea igual al de su sexo original.