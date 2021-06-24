Inauguran en Castillo de Windsor exhibición sobre el Príncipe Felipe

La inauguración de una nueva exposición en el Castillo de Windsor conmemora la vida y el legado del príncipe Felipe.

Titulado "Príncipe Felipe: Una celebración", la exhibición en el St George's Hall del castillo presenta más de 100 objetos de la vida temprana del Duque de Edimburgo, deberes oficiales y visitas al extranjero.

Felipe, una figura destacada de la familia real británica durante casi siete décadas, murió el 9 de abril a los 99 años.

"La exposición se planeó como parte de las celebraciones del centenario de Su Alteza Real. Su 100 cumpleaños habría sido el 10 de junio de este año. Pero tras su muerte en abril, hemos retrasado su inauguración solo un par de semanas y todavía lo tienen ", dijo la curadora Sally Goodsir a Reuters durante una vista previa para la prensa.

Prince Philip: A Celebration exhibition opens at Windsor Castle this month including his Coronation robes, private journal and Chair of Estatehttps://t.co/os46xYi9ai — PhiloG... (@gordonkphil) June 10, 2021

La exposición mostrará vida y obra del Príncipe Felipe

Entre los aspectos más destacados de la exhibición se encuentran los vestidos de coronación y la corona que usó Felipe en la coronación de la reina en 1953, así como su silla de propiedad que normalmente se encuentra junto a la reina en el Palacio de Buckingham y se exhibe en el Castillo de Windsor por primera vez.

En exhibición pública por primera vez es un retrato del príncipe pintado en 2017, el año de su jubilación. La pintura de Ralph Heimans muestra a Felipe vistiendo el uniforme azul y rojo de Windsor, de pie en el Gran Corredor del Castillo de Windsor.

Los artículos van desde lo personal: el diario de la reina Victoria que registra el nacimiento de la madre del príncipe Felipe, la princesa Alicia, en el castillo de Windsor en 1885, hasta lo excéntrico: un enfriador de vino de saltamontes de tamaño humano de Francois-Xavier Lalanne, presentado por el presidente francés Georges Pompidou. durante su visita al Reino Unido en 1972.

Exposición sobre Príncipe Felipe en el Castillo de Windsor.

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Un marco de Fabergé con fotografías del rey Jorge VI y la reina Isabel en exhibición fue un regalo de bodas para Felipe de sus suegros. Un juego de ajedrez presentado por Nelson Mandela durante su visita al Reino Unido en 1996 se muestra junto a un par de botas de vaquero con las palabras Príncipe y Felipe inscritas en oro, regaladas al príncipe durante una visita a Houston, Texas, en 1991. Sobre ellos, un tocado de plumas de las Primeras Naciones, un regalo de 1973 del Jefe Jefe de la Reserva de Sangre, Jim Shot Both Sides.

Los objetos que se muestran en el escritorio de Felipe incluyen una subestación de dictograma de autófono, parte del sistema de dictograma instalado en el Palacio de Buckingham en 1952 a pedido de Philip, que permaneció en uso en su oficina hasta finales de la década de 1990.

También se exhiben los restos del reloj de St George's Hall y un fragmento de una viga quemada, rescatada por Felipe de los escombros luego de un incendio en la habitación en 1992.

"Creo que sin que la gente pueda reunirse para el funeral, como normalmente lo hubieran hecho, espero que puedan venir al castillo y aprender un poco más sobre él", dijo Goodsir.

La exposición estará abierta a los visitantes hasta el 20 de septiembre.