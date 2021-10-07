Canadá pedirá vacuna Covid-19 a trabajadores federales y viajeros

Canadá pedirá de forma obligatoria la vacuna contra Covid-19 a los empleados federales del servicio público y a los canadienses que tengan que viajar a través de avión o tren.

El gobierno de Canadá colocará a los empleados federales no vacunados en licencia sin goce de sueldo y exigirá vacunas contra Covid-19 para los pasajeros de aviones, trenes y barcos, anunció este miércoles el primer ministro, Justin Trudeau.

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Los empleados federales deberán declarar su estado de vacunación completo a través de un portal en línea antes del 29 de octubre. Mientras que los pasajeros de 12 años o más en trenes, aviones y transporte marítimo que operan a nivel nacional, que están regulados por el gobierno federal, deben demostrar que han recibido la vacuna antes del 30 de octubre.

Si ha hecho lo correcto y se ha vacunado, se merece la libertad de estar a salvo del Covid.

"Estas medidas de viaje, junto con la vacunación obligatoria para los empleados federales, son algunas de las más fuertes del mundo", dijo Justin Trudeau, primer ministro de Canadá.

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Trudeau había prometido las nuevas medidas sanitarias en Canadá

Los nuevos mandatos sobre las vacunas que realizó el gobierno de Canadá fueron una promesa fundamental de Justin Trudeau durante su campaña para la reelección el mes pasado.

De acuerdo con agencias internacionales, Canadá ha vacunado completamente a más del 80% de su población de 12 años o más.

Además, hay cerca de 300 mil trabajadores del servicio federal, más 955 mil trabajadores regulados por el gobierno federal, lo que representa aproximadamente el 8% de la fuerza laboral de tiempo completo en Canadá, según la Junta del Tesoro, que administra el servicio público.

|Reuters

Podrían impugnar nuevas medidas en Canadá

Es probable que el mandato para los empleados federales en Canadá sea impugnado en los tribunales, dijo Daniel Lublin, un abogado laboralista con sede en Toronto, de acuerdo con la agencia Reuters.

"Habrá reclamos", dijo Lublin, y señaló que la licencia sin goce de sueldo podría impugnarse como terminación efectiva o despido injusto.