VIDEO: Pelea entre estudiantes habría desatado el tiroteo en Arlington

Una pelea entre dos estudiantes durante la clase podría haber desatado el tiroteo que se registró esta mañana en una preparatoria en Arlington, Texas, ubicada en el distrito independiente de Mansfield, informó la policía estatal.

Kevin Kolbye, jefe del departamento de policía de Arlington, señaló que el tiroteo de este miércoles pudo no haber sido fue un ataque de violencia al azar, sino que se trató de una pelea entre dos estudiantes, que provocó que uno de ellos sacara un arma de fuego y disparara contra sus compañeros.

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"Esto no es alguien atacando nuestras escuelas. Este es un estudiante, creemos ahora, preliminarmente, que fue un estudiante que se metió en una pelea y sacó un arma", dijo Kolbye.

Sin embargo, agregó que las autoridades aún no tienen claro cómo el sospechoso pudo ingresar un arma de fuego a la escuela.

#ULTIMAHORA #URGENTE Esta es la pelea que condujo al tiroteo en Timberview High School en Arlington. Los niños están fuera de control hoy en día, sin respeto por nada. #danycosmo #usa #eeuu pic.twitter.com/QLwt9MiTuq — Dany Cosmo (@soydanycosmo) October 6, 2021

Mientras tanto, en redes sociales comenzó a circular un video en el que se observa a dos estudiantes enfrascarse en una pelea a golpes dentro del salón de clases, frente al resto de sus compañeros y la profesora.

En las imágenes se aprecia a uno de los jóvenes, que vestía jeans y playera negra, golpeando al otro chico, tras tirarlo al piso en más de dos ocasiones y darle puñetazos en la cara y el cuerpo, mientras la profesora les grita que se detengan, al tiempo que sale del salón pidiendo ayuda.

Por el momento, no está claro cuál fue el motivo que inició la riña entre los dos estudiantes y que terminó con un tiroteo que dejó a cuatro personas heridas; de las cuales tres tuvieron que ser trasladas a un hospital de la zona.

Autoridades ya buscan al sospechoso de iniciar el tiroteo en Arlington

La policía de Arlington señaló que identificaron al sospechoso del tiroteo como un estudiante de la escuela de nombre Timothy George Simpkins, de 18 años, que se encuentra prófugo, por lo que solicitaron ayuda a la ciudadanía para dar con su paradero.

De acuerdo con las autoridades, el sospechoso huyó del lugar en un auto Dodge Charger 2018. Además, advirtieron que el joven está armado y puede ser peligroso.

We are looking for a shooting suspect in today’s incident at @mansfieldisd Timberview School. Please call 911 if you know the whereabouts of 18-year old Timothy George Simpkins who may be driving a 2018 Silver Dodge Charger with license plate PFY-6260. pic.twitter.com/npaNVBDXRp — Arlington Police, TX (@ArlingtonPD) October 6, 2021

"Llame al 911 si conoce el paradero de Timothy George Simpkins, de 18 años, que puede estar conduciendo un Dodge Charger 2018 Silver con placa PFY-6260", publicó en su cuenta de Twitter el departamento de la policía, junto a la foto del sospechoso.

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