Canadá desaconseja viajes internacionales

Mientras las provincias aumentan la vacunación para combatir la variante del coronavirus Omicron, el gobierno de Canadá imploró a sus residentes que no salir de viaje. El país ya hace uso de todos sus esfuerzos para evitar una creciente ola de COVID-19 que se complica por la fatiga pública por la pandemia.

El número de casos de COVID-19 está aumentando a medida que los hospitales canadienses luchan por eliminar los atrasos de meses de procedimientos pospuestos. Muchos miembros del personal agotados parecen estar mal equipados para otro aumento de infecciones.

"Lo digo muy claramente: ahora no es el momento de viajar", dijo el ministro de Salud, Jean-Yves Duclos, en una conferencia de prensa, y agregó que está claro que hay transmisión comunitaria de Omicron en Canadá.

Duclos también dijo que el gobierno está enviando millones más de dosis de vacuna COVID-19 y pruebas rápidas a las 10 provincias.

Canada Health Minister Jean-Yves Duclos requested residents not to leave the country as vaccinations are ramped up to fight the Omicron coronavirus variant https://t.co/ETR1JWdQnA pic.twitter.com/mw2VFQaS0o — Reuters (@Reuters) December 16, 2021

Prohibiciones de viaje

Canadá ya tiene prohibiciones de viaje en 10 países africanos debido a las preocupaciones sobre la nueva variante.

La directora de salud pública, la Dra. Theresa Tam, dijo que la política debería revisarse dados los muchos países donde se ha encontrado el virus y los requisitos de pruebas de Canadá para los viajeros que ingresan al país.

"Creo que esta es una política que debe revisarse y que hay un examen activo de esa situación, ya que este virus está en muchos países", dijo.

Canadá aconsejó a las personas en marzo de 2020 que no viajen al extranjero a menos que sea necesario, pero retiró el aviso en octubre de este año, antes de que se informaran los primeros casos de Omicron, citando el éxito de las campañas de vacunación.

Los científicos sospechan que Omicron es más transmisible dada su rápida propagación, aunque advierten que es demasiado pronto para sacar conclusiones sobre la gravedad de la enfermedad que causa.

Los funcionarios de salud están tratando de convencer al público de que se administre una tercera dosis de la vacuna COVID-19. Las provincias, incluida Manitoba, han ampliado estas terceras dosis a todos los mayores de 18 años. Ontario, Quebec, Alberta, Columbia Británica y otras provincias los han estado implementando más lentamente, dirigiéndose primero a las personas mayores o más vulnerables desde el punto de vista médico.