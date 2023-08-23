Cientos de buques en espera de tránsito ante sequía de la cuenca en Canal de Panamá

Más de un centenar de buques se encuentran en espera de tránsito debido a la sequía que enfrenta la cuenca del Canal de Panamá. Los navíos no pueden cruzar la vía como parte de las medidas que han sido adoptadas ante la sequía que afecta su cuenca.

La autoridad encargada del Canal de Panamá informó que “En estos momentos hay un total de 134 buques en espera de tránsito desde ambas entradas, Atlántico y Pacífico. Para este mes, el tiempo medio de espera para tránsitos no reservados se sitúa entre 9 y 11 días. Estamos continuamente monitorizando estas cifras e implementando medidas para mejorar el flujo”.

Le compartimos información actualizada sobre el Canal de Panamá. https://t.co/DJopcGbC53 https://t.co/M5szBDMtEy pic.twitter.com/ltrJrd6oJK — Canal de Panamá (@canaldepanama) August 22, 2023

Canal de Panamá reduce de 38 a 32 el número de buques que pueden pasar por día debido a la sequía

Ante la situación, la autoridad del Canal de Panamá (ACP) ha optado “por ampliar la condición de reserva 3“, situación que “permite gestionar la congestión y garantizar que los buques en ruta o en cola, que no hayan conseguido reservas, puedan seguir transitando de forma continua”. El tránsito por las esclusas “Neopanamax”, una ampliación operativa desde junio del año 2016, “mantiene su promedio normal de 10 por día, de manera que dichos tránsitos no se han visto impactados por la medida”.

Cabe señalar que desde el pasado 30 de julio, la Administración del Canal de Panamá limitó a 32, respecto un máximo de 38, al número de buques que pueden transitar cada día por la vía que consta de 82 kilómetros de longitud y por la que pasa alrededor del 3 por ciento del comercio de todo el mundo.

La reducción del paso de embarcaciones que se implementó “hasta nuevo aviso” se da con la finalidad de evitar más reducciones a la profundidad que alcanza en el agua la parte sumergida de una embarcación, este calado actualmente se encuentra ahora en 13.4 metros, de un máximo de 15.24 metros que normalmente ofrece la vía inteocéanica.

Más de 200 barcos atascados en el canal de Panamá por sequía récord



La mayoría de los barcos encallaron La peor sequía en 100 años en la región ha reducido significativamente el nivel del agua Anteriormente la administración del canal había limitado el paso a 32 barcos por día pic.twitter.com/oiiZWNlcT6 — Luis Barranco (@BarrancoAnaya) August 20, 2023

Cabe mencionar que la reducción del calado implica que las embarcaciones deban cruzar el Canal de Panamá con menos carga, situación que impacta en la tarifa del peaje que cobra el canal. Esta vía conecta 180 rutas marítimas que llegan a mil 920 puertos en 170 países, según datos de la Administración del Canal de Panamá.

Bajos niveles en un par de lagos artificiales de la zona que abastecen de agua al Canal de Panamá, son la causa de estas decisiones operativas que han impactado en la operación de la vía inteocéanica. La administración del Canal de Panamá señala que la prolongación más allá de lo habitual de la estación seca en Panamá “es un fenómeno natural de impacto global” y del que la vía no se encuentra “excluido”.

Cabe recordar que a finales del año pasado, el nivel de los lagos artificiales que alimentan al Canal de Panamá “estaba en su máxima capacidad cuando se inició la estación seca”, pero la duración de la estación seca se ha prolongado durante mucho más tiempo.