En Canarias, hallan cuerpo de una de las niñas secuestradas por su papá

Autoridades de España encontraron el cuerpo de una de las dos niñas, Olivia y Anna Gimeno Zimmermann, de seis y un años de edad, reportadas como desaparecidas desde el 27 de abril en Tenerife, en las islas Canarias, quienes presuntamente habían sido secuestradas por su papá, cuyo paradero también se desconoce.

El cuerpo pertenece a la niña mayor, de seis años, el cual fue encontrada en a mil metros dentro del mar, al interior de una bolsa que estaba atada al ancla de la embarcación de su papá, Tomás Gimeno.

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Según informes internacionales, la bolsa deportiva donde fue hallado el cuerpo de la menor se encontraba junto a otra que estaba vacía.

El hallazgo del cadáver se logró gracias al robot del buque de búsqueda Ángeles Alvariño, que realiza labores de investigación en esa zona de las Canarias, delimitada por el geoposicionamiento del celular del papá de las niñas el día de su deasaprición.

🖤🖤 Desde el Tenerife CajaCanarias queremos unirnos a las miles de muestras de solidaridad a Beatriz Zimmermann y familia de las pequeñas Anna y Olivia en estos duros momentos #AnnayOlivia #StopViolenciaDeGénero #StopViolenciaVicaria pic.twitter.com/Tbqzj9W2Fh — TenerifeCajaCanarias (@TfeCajaCanarias) June 10, 2021

De acuerdo con medios locales de Canarias, el día de la desaparición de las niñas y el papá, en la embarcación fueron colocadas algunas bolsas, no obstante, un día después del secuestro el barco no tenía nada.

Tras el hallazgo del cuerpo, la Guardia Civil y el Tribunal Superior de Justicia de Canarias dieron aviso a la familia. En tanto, las labores de búsqueda de la segunda menor continúan.

Desaparición de las niñas en Tenerife, Canarias

El 27 de abril, las niñas Olivia y Anna desaparecieron, luego de que el padre recogiera a la menor de ellas, Anna, en la casa de su madre, y después fuera a un campamento a recoger a Olivia.

El hombre subió a una embarcación en la que llevó maletas y bolsos y y zarpó en dos ocasiones, de acuerdo con las investigaciones. Aunque fue interceptado por la Guardia Civil por saltarse el toque de queda, durante la medianoche volvió a zarpar y se perdió su rastro.

Un día después, se encontró la embarcación que usó para viajar, pero no se halló rastro del padre de las niñas ni las bolsas.

De acuerdo con medios de España, el caso de la desaparición de las menores de Canarias está asociado a lo que llamaron violencia vicaria, una de las formas de violencia contra la mujer en la que el cónyuge rapta o hace daño a los hijos para dañar a su pareja y “enterrarlas en vida”.

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Según las indagatorias en Canarias, Tomás Gimeno había amenazado a la madre de las menores a través de una llamada telefónica la noche previa a la desaparición:

"No las vas a volver ni a ellas ni a mí", aseguró.

Tras el hallazgo del cuerpo de la mayor de las niñas, el presidente de España, Pedro Sánchez, lamentó el suceso y envió sus condolencias a la familia, a través de redes sociales.