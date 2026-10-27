Tras victoria, Lula va por Flávio Bolsonaro; Le retira pasaportes y ordena investigarlo

Las autoridades judiciales de Brasil ordenaron la cancelación e inhabilitación inmediata de los pasaportes de Flávio Bolsonaro, senador e hijo del expresidente Jair Bolsonaro, además de abrir una investigación formal en su contra por presunta financiación extranjera no declarada. La medida se produce tras un proceso electoral marcado por severas controversias, cuestionamientos sobre la transparencia de los resultados y acusaciones de fraude por la oposición. Una vez consolidado en el poder, el régimen socialista encabezado por Luiz Inácio Lula da Silva ha intensificado la presión legal y administrativa sobre las principales figuras de la derecha brasileña, en lo que diversos analistas señalan como una clara estrategia de asfixia política hacia la disidencia.

La ofensiva judicial contra Flávio Bolsonaro no es un hecho aislado, sino el capítulo más reciente de una larga e intensa disputa histórica entre la familia Bolsonaro y el Partido de los Trabajadores (PT) liderado por Lula da Silva. Durante años, Jair Bolsonaro y el mandatario izquierdista han encabezado dos proyectos antagónicos que han polarizado a la sociedad brasileña. Tras el mandato del exmandatario conservador y los posteriores procesos judiciales que enfrentó la familia tras dejar el Palacio del Planalto, el grupo de Lula ha promovido el uso de las instituciones del Estado y de la fiscalía federal para acorralar a sus adversarios, enfocándose ahora en el senador de Río de Janeiro.

La persecución a la oposición: De Jair Bolsonaro a la inhabilitación de su hijo Flávio

Las investigaciones sobre presunto financiamiento irregular desde el extranjero contra Flávio Bolsonaro buscan desacreditar la estructura de apoyo internacional de la oposición conservadora. El equipo legal de la familia Bolsonaro ha denunciado que estas acciones responden a un uso faccioso del aparato de justicia para neutralizar a los perfiles con mayor proyección política rumbo a los próximos comicios. La cancelación de pasaportes busca restringir la movilidad internacional del senador, impidiéndole denunciar ante foros y organismos internacionales las crecientes arbitrariedades del gobierno de Lula.

Con esta nueva arremetida, el régimen socialista del PT consolida un patrón de judicialización de la política en Brasil, donde los líderes opositores enfrentan bloqueos financieros, inhabilitaciones para ejercer cargos públicos y restricciones de libre tránsito.