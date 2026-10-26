Flávio Bolsonaro dijo que le pidieron entregar su pasaporte un día después de las elecciones en Brasil

El excandidato presidencial y senador brasileño Flávio Bolsonaro aseguró que recibió una orden para entregar su pasaporte y tiene prohibido salir de Brasil, luego de visitar a su padre, el expresidente Jair Bolsonaro, quien se encuentra bajo arresto domiciliario.

Según relató en redes sociales, agentes de la Policía Federal lo esperaban afuera de la casa de su padre y le notificaron la medida en plena calle.

Flávio calificó la decisión como un intento de intimidarlo, aunque aseguró que cumplirá con la entrega de sus documentos y se defenderá por la vía legal.

¿Por qué Flávio Bolsonaro no puede salir de Brasil?

El senador denunció públicamente la restricción después de visitar a su padre. En su mensaje, afirmó que nunca tuvo intención de abandonar el país y calificó la orden como una medida injustificada.

Hasta la información proporcionada, no se detallan los fundamentos legales de la restricción ni el plazo para cumplirla.

¿Qué dijo Flávio Bolsonaro sobre las elecciones en Brasil?

Flávio Bolsonaro tampoco reconoció la victoria de Luiz Inácio Lula da Silva en las elecciones presidenciales y anunció que solicitaría la anulación de los comicios por la decisión de ampliar el horario de votación.

El candidato del Partido Liberal sostuvo que era imposible reconocer los resultados, pese a que Lula obtuvo una ventaja superior a tres puntos porcentuales, equivalente a más de cuatro millones de votos.

La disputa electoral y el nuevo enfrentamiento de Flávio con las autoridades brasileñas mantienen la atención sobre la familia Bolsonaro, ahora bajo nuevas restricciones legales.

¿Cómo quedaron los resultados de las elecciones presidenciales en Brasil?

Luiz Inácio Lula da Silva ganó la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Brasil con 51.79% de los votos válidos, frente al 48.21% que obtuvo Flávio Bolsonaro, de acuerdo con los resultados reportados el 25 de octubre de 2026. La diferencia fue de aproximadamente 4.4 millones de votos.

Tras conocerse el resultado, Flávio Bolsonaro rechazó reconocer la victoria de Lula y anunció que buscaría anular los comicios, al cuestionar la ampliación del horario de votación. Sin embargo, la diferencia de votos dejó al senador por detrás del actual mandatario en el conteo final.

