Finge tener cáncer y recauda 300 mil pesos en donativos en Georgia

Una mujer fue detenida en Georgia, Estados Unidos, el pasado 21 de mayo, luego de que fue denunciada por fraude, ya que fingió tener cáncer para recaudar, a través de donativos, el equivalente a 300 mil pesos (15 mil dólares).

La mujer de 22 años, identificada como Katie Lynn Shellhorse, residente de Cedartown, Georgia, había acudido a una página de internet para solicitar donativos a la gente caritativa, recursos que supuestamente serían para el tratamiento contra un cáncer que nunca padeció.

Fue su propia familia la que la denunció ante la policía de Georgia, ya que mintió en repetidas ocasiones, pues dijo que necesitaba fumar marihuana para tolerar el dolor del cáncer. Incluso se rapó la cabeza para que creyeran que padecía la enfermedad.

Diagnóstico de cáncer levanta sospechas en familia de mujer de Georgia

La familia de Shellhorse, quien tiene dos hijas, comenzó a dudar del cáncer que padecía, ya que se enteró que en la farmacia donde recibía la quimioterapia no tenía el medicamento oral para su tratamiento.

Además, siempre se negaba a que alguien de sus familiares la acompañaran a su tratamiento contra el cáncer, de acuerdo con medios de Georgia.

La mujer incluso realizó actividades en su comunidad en Georgia en las que participó el jefe de la policía, a fin de recaudar más donativos para su tratamiento contra el supuesto cáncer.

Familia denuncia a mujer que fingió tener cáncer

Al tener las pruebas suficientes en su contra, la familia interpuso una denuncia ante la policía de Georgia por fraude. Cuando su esposo la confrontó, ella admitió que fingió padecer cáncer y él le pidió que fuera a la policía para admitir que eran ciertas las acusaciones en su contra.

“Ella era una gran persona, o eso pensé”, dijo Shilee Fuller, una amiga de la mujer que fingió tener cáncer para pedir dinero a través de donativos. La mujer usó el dinero de los donativos en viajes, droga y bebidas alcohólicas.

La mujer finalmente fue detenida por la policía de Georgia por los delitos de robo y engaños; sin embargo, fue puesta en libertad luego de que pagó una fianza, aunque aún espera su citatorio para el juicio en donde determinarán si es culpable por fingir tener cáncer para pedir donativos de dinero.

La policía de Cedartown, Georgia, aseguró que el caso de Shellhorse es el primero que detectan en su tipo, ya que no habían tenido que investigar a una persona por usar una enfermedad terminal para estafar a su comunidad.

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