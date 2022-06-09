Detienen a candidato por participar en disturbios del Capitolio

El FBI detuvo a Ryan Kelly, candidato republicano a gobernador de Michigan, por su participación en los disturbios del Capitolio el pasado 6 de enero de 2021, en el que estuvieron involucrados simpatizantes del ex presidente Donald Trump.

De acuerdo con el FBI, el candidato apareció en un video donde se le vio en medio de la multitud y agrediendo a los agentes que intentaban frenar el disturbio en el Capitolio.

Otras imágenes mostraron al candidato republicano trepando por un elemento arquitectónico cerca de las escaleras del noroeste del edificio, según la declaración del FBI. En otro clip se le vio agitando la mano para animar a la multitud a avanzar hacia las escaleras del Capitolio.

.@HechosAM | Así fue como comenzaron los disturbios en el Capitolio de #EUA...



La policía se vio superada por los simpatizantes de #Trump que rompieron a golpes y empujones. pic.twitter.com/zv9RgBIwen — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) January 8, 2021

La denuncia penal contra Kelly lo acusó de entrar a terrenos restringidos sin autorización legal y mantener conducta desordenada, así como participar en actos de violencia física contra la propiedad y dañar de forma intencionada el Capitolio de Estados Unidos.

La presencia de Kelley en el Capitolio ese día fue reportada por una persona que llamó a una línea de información del FBI y por una fuente confidencial que proporciona datos sobre grupos de terrorismo doméstico en Michigan, informó el FBI.

El arresto del candidato se produjo el mismo día en que el Comité Selecto de la Cámara de Representantes liderado por los demócratas investiga el ataque al Capitolio de Estados Unidos.

El candidato republicano busca la gubernatura de Michigan

Kelley es una de las cinco personas que buscan la nominación republicana para desafiar a la gobernadora demócrata Gretchen Whitmer en las elecciones de noviembre. Es comisionado de planificación en Allendale, Michigan.

En una reciente encuesta de opinión citada por medios locales de Michigan, Kelley se erigió como el principal candidato republicano, aunque la carrera sigue siendo poco clara, ya que el 49 por ciento de los votantes republicanos aún está indeciso. La votación primaria para elegir al candidato republicano está prevista para el 2 de agosto.

