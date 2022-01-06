Asalto al Capitolio de EU: Qué pasó con los responsables

Este 06 de enero se cumple un año de que 30 seguidores de Donald Trump realizaron un asalto al Capitolio de Estados Unidos, pero ¿qué pasó con las personas que lograron entrar al edificio que alberga las dos cámaras del Congreso?

A pesar de que las autoridades estadounidenses ya procesaron a algunos de los responsables, los motivos por los que lo hicieron, continúan.

Desde el asalto al Capitolio, los simpatizantes fueron vetados de diversas redes sociales por difundir información falsa, por lo que esos usuarios se movilizaron a otros medios masivos como Telegram, donde continúan compartiendo teorías y pensamientos políticos.

Asimismo, los 30 participantes directos enfrentan cargos por irrumpir en el Capitolio, hecho que causó la muerte de cinco personas.

Asaltantes del Capitolio de Estados Unidos enfrentan cargos

Un ejemplo de lo anterior, es Jacob Chansley, conocido como QAnon Shaman, uno de los principales movilizadores del asalto al Capitolio en Estados Unidos, quien recibió una sentencia de 41 meses de prisión federal en una cárcel de Arizona, el pasado 17 de noviembre.

Inicialmente, un juez en Washington DC intentó acusar a QAnon Shaman de seis cargos por ser uno de los perpetradores principales del Capitolio, por lo que la pena pudo haber alcanzado los 20 años, a pesar de eso, los fiscales retiraron la mayoría de los cargos y le dieron solo 41 meses.

Cabe señalar que al momento, de todos los simpatizantes de Trump, la sentencia Shaman es la más larga, pues otros de los sentenciados solo recibieron pocos meses tras las rejas.

Al respecto y con motivo del primer aniversario del asalto al recinto, el Secretario de Justicia de Estados Unidos, Merrick Garland, prometió llevar al resto de los participantes frente a la justicia este 2022. Además, puntualizó que el departamento de justicia sigue trabajando para descubrir quiénes son los cabecillas que están detrás del hecho.

#AlMomento | Sentencian a 41 meses de cárcel al activista de extrema derecha, Jacob Chansley mejor conocido como #QAnonShaman por su participación en el ataque al #Capitolio, realizado por simpatizantes de #DonaldTrump en enero de este año. pic.twitter.com/Oe7JxCdwUn — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) November 17, 2021

Simpatizantes de QAnon Shaman continúan su legado de teorías

Por otra parte, simpatizantes de QAnon Shaman continúan creyendo su teoría, la cual afirma que el ex mandatario de Estados Unidos era un héroe que derrotaría a las élites globales que adoran a Satanás.

A pesar de que sus predicciones y teorías no se cumplieron, miles de estadounidenses siguen creyendo lo que el recién sentenciado dice.

De acuerdo con una encuesta de la organización Ipsos Mori, el siete por ciento de las personas en Estados Unidos cree que de verdad existe una red de abuso sexual infantil conformado por la élite adoradora de Satán intenta controlar los medios y la política de dicha nación, una de las afirmaciones de Shaman.

En el 2021 el reporte arrojó un 17 por ciento de creyentes; sin embargo, la encuesta también indica que uno de cada tres ciudadanos encuestados no sabe si es cierto o no.