Se reducen a 3 los candidatos para reemplazar a Boris Johnson

En la cuarta ronda de votaciones para reemplazar a Boris Johnson como primer ministro de Reino Unido, el candidato Kemi Badenoch es eliminado de la contienda, con lo que solo quedan tres aspirantes.

En tanto, el ex canciller Rishi Sunak encabeza la votación con 118 votos, le sigue Penny Mordaunt con 92, en tercer lugar quedó la secretaría de Relaciones Exteriores, Liz Truss, con 86 votos. Kemi Badenoch recibió 59 votos.

Los candidatos restantes enfrentarán una nueva votación el miércoles (20 de julio) para decidir quiénes serán los dos candidatos finalistas.

Finalmente, se abrirá la votación a los miembros del Partido Conservador para elegir quién reemplazará a Boris Johnson como primer ministro el próximo 5 de septiembre.

I want to thank all the colleagues who supported me tonight.



Together we can rebuild our economy, keep Brexit safe & defeat Labour.



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¿Quiénes son los candidatos para reemplazar a Boris Johnson?

El actual primer ministro, Boris Johnson, desencadenó la contienda por el liderazgo al anunciar que renunciaría después de una serie de escándalos, siguió siendo un tema candente de discusión durante el debate.

Ellos son los candidatos que quedan para reemplazar a Boris Johnson como primer ministro de Reino Unido: en primer lugar se encuentra el exministro de Finanzas, Rishi Sunak, quien fue uno de los primeros en renunciar al gobierno de Johnson.

La ministra de Relaciones Exteriores, Liz Truss, quien respaldó a Johnson hasta el final, defendió su "lealtad" al primer ministro y la ministra de comercio junior, Penny Mordaunt, defendió el historial deBoris Johnson sobre el Brexit.

Si bien Sunak encabeza las primeras rondas de votación, enfrenta una dura competencia de Truss, quien cuenta con el respaldo de varias figuras importantes, y de la ministra de Comercio Penny Mordaunt, quien según las encuestas es la más popular entre los miembros del partido que decidirán el ganador.

Los tres aspirantes restantes están dispuestos a reforzar sus credenciales de derecha para atraer a los miembros del partido, que, según una investigación realizada en 2020 por el Proyecto de Miembros de Partidos de la Universidad Queen Mary de Londres y la Universidad de Sussex, tienden a ser hombres, mayores, ingleses del sur y partidarios del Brexit.

