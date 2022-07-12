RU: el nuevo Primer Ministro será anunciado el 5 de septiembre

El nuevo Primer Ministro de Reino Unido será anunciado el próximo 5 de septiembre, anunció el Comité de 1922. Además, esta semana se realizarán los primeros votos para comenzar a eliminar candidatos para Primer Ministro en una contienda multitudinaria, cada vez más impredecible y divisiva para reemplazar a Boris Johnson.

"Entonces, el ejecutivo del Comité de 1922 se reunió esta tarde y desde entonces me he reunido con la junta del Partido Conservador, y hemos acordado un camino a seguir para la elección del liderazgo", dijo el presidente del Comité de 1922, Graham Brady.

Hasta el momento, 11 candidatos se han lanzado al ruedo para suceder a Johnson como líder del gobernante Partido Conservador y Primer Ministro después de que renunció luego una dramática rebelión de sus propios legisladores y ministros tras una serie de escándalos.

"Estoy muy interesado en que concluyamos esto de la manera más fluida, limpia y rápida posible", dijo Graham Brady, presidente del Comité de 1922, al referirse a la elección del nuevo Primer Ministro.

The new prime minister of the United Kingdom (UK) replacing incumbent #BorisJohnson will be announced on September 5, said Graham Brady, chairman of the Conservative Party's backbench 1922 Committee, on Monday. pic.twitter.com/8RVq34UGdJ — Krystal Jones (@Krystal74551232) July 12, 2022

Elegir a un nuevo Primer Ministro

El Comité de 1922, formado por miembros conservadores del parlamento, organiza la contienda por el liderazgo (y el puesto de Primer Ministro) y dijo que los candidatos necesitarían al menos 20 nominaciones de los 358 legisladores del partido para pasar a la primera ronda de votaciones el miércoles.

Cualquiera que haya recibido menos de 30 votos será eliminado antes de que se realice otra votación el jueves

"Las nominaciones se abrirán y cerrarán mañana, tendremos la primera votación el miércoles (13 de julio) y la segunda votación es probable el jueves (14 de julio)", sentenció Brady.

Casi todos los contendientes han prometido grandes recortes de impuestos para ganarse el apoyo de sus colegas.

Los legisladores reducirán el campo a dos candidatos finales, antes de que se lleve a cabo una votación por correo de los miembros del Partido Conservador, que suman menos de 200,000, durante el verano.

"Nos aseguremos de que las etapas parlamentarias concluyan razonablemente rápido antes del receso de verano (...) obviamente ya conocemos a los candidatos parlamentarios, debemos asegurarnos de que haya un período de tiempo decente antes de que se anuncie el resultado el 5 de septiembre, debemos asegurarnos de que haya una cantidad de tiempo razonable para que la membresía del partido en el país tenga una oportunidad de conocer y cuestionar a los candidatos y aspirantes regionales", dijo Brady.