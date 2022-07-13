Rishi Sunak encabeza votación para reemplazar a Boris Johnson

Rishi Sunak, ex ministro de Finanzas de Reino Unido, encabezó la primera ronda de votación en Gran Bretaña para reemplazar a Boris Johnson como líder del Partido Conservador y primer ministro.

Rishi Sunak obtuvo la mayor cantidad de votos con 88 a favor; detrás quedó la ministra de Comercio Penny Mordaunt, con 67 votos; le sigue la Liz Truss, ministra de Relaciones Exteriores, con 50.

El legislador Kemi Badenoch recibió 40 votos, Tom Tugendhat recibió 37 y Suella Braverman recibió 32. Mientras que el ministro de Finanzas Nadhim Zahaw y Jeremy Hunt fueron eliminados, con lo que quedaron seis contendientes por el puesto de Boris Johnson.

Los candidatos eliminados recibieron menos de 30 votos a su favor durante la primera ronda de votación de Reino Unido.

La próxima votación se llevará a cabo mañana 14 de julio, para que finalmente solo queden dos candidatos para ocupar el cargo de primer ministro de Reino Unido, que aún le corresponde a Boris Johnson.

|Reuters

El nuevo primer ministro se conocerá en septiembre

El nuevo primer ministro de Reino Unido se anunciará el 5 de septiembre, y esta semana se realizarán los primeros votos para comenzar a eliminar candidatos en una competencia concurrida, cada vez más impredecible y divisiva para reemplazar a Boris Johnson.

De principio, 11 candidatos se postularon para suceder a Boris Johnson como líder del gobernante Partido Conservador, sin embargo, tras la primera ronda de votaciones, solo quedan seis candidatos.

Casi todos los contendientes han prometido grandes recortes de impuestos para ganarse el apoyo de sus colegas en el parlamento.

"Estoy muy interesado en que concluyamos esto de la manera más fluida, limpia y rápida posible", dijo Graham Brady, presidente del comité.

Los legisladores reducirán el campo a dos candidatos finales, antes de que se lleve a cabo una votación por correo de los miembros del Partido Conservador, que suman menos de 200,000, durante el verano.