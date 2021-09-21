‘Canelo’ Álvarez y Caleb Plant llegan a los golpes durante conferencia

El boxeador mexicano Saúl ‘Canelo’ Álvarez y el estadounidense Caleb Plant llegaron hasta los golpes, luego del cara a cara durante una conferencia previo a la próxima pelea que sostendrán el próximo 6 de noviembre.

En las redes sociales comenzaron a circular diferentes videos que muestran el momento en el que el ‘Canelo’ Álvarez y Caleb Plant comenzaron a intercambiar los golpes, luego de que se hicieron de palabras en el primer evento de promoción de la pelea.

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🚨ÚLTIMA HORA 🚨 Canelo Alvarez y Caleb Plant llegan a los golpes.



Video| César Castro



Detalles: https://t.co/pzcpkP9MJ9 pic.twitter.com/h3bakWNmud — Box Azteca (@BoxAzteca7) September 21, 2021

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En las imágenes se observa que los dos boxeadores comenzaron a hacerse de palabras cuando se pusieron frente a frente. Sin embargo, el mexicano empujó al estadounidense, quien reaccionó con un golpe que el ‘Canelo’ Álvarez logró esquivar.

Don’t talk about my mom. pic.twitter.com/f1HQlEfUUE — Canelo Alvarez (@Canelo) September 21, 2021

Posteriormente, el mexicano logró golpear con la mano izquierda el rostro de Caleb Plant, por lo que las gafas negras que utilizaba salieron volando. De inmediato, más personas y personal del equipo de ambos atletas corrieron para tratar de calmar los ánimos.

‘Canelo’ Álvarez da su versión en las redes sociales

Una vez que comenzaron a circular los videos del momento, el ‘Canelo’ Álvarez explicó el motivo por el que habría empujado a Caleb Plant, previo al intercambio de golpes.

“No hables de mi mamá”, escribió el mexicano en una publicación en Twitter, en la que insertó un video del momento que ambos pugilistas protagonizaron.

Fists started flying a bit ahead of schedule! 😳 #CaneloPlant pic.twitter.com/lxyTEpCG1v — Premier Boxing Champions (@premierboxing) September 21, 2021

Sin embargo, desde que Caleb Plant subió al estrado, los ánimos se calentaron, ya que el ‘Canelo’ Álvarez comenzó a reírse cuando el estadounidense dijo que al final del combate sería el nuevo campeón unificado de peso supermediano.

"¿Te parece gracioso? ¿Sí? Bueno, sigue riéndote, hijo de..., porque lo vas a descubrir muy pronto". A lo que el mexicano respondió con un: "No me llames hijo de...", y se levantó de su asiento.

¿Cuándo será la pelea entre ‘Canelo’ Álvarez y Caleb Plant?

‘Canelo’ Álvarez buscará la victoria ante Caleb Plant el próximo 6 de noviembre para arrebatarle su cinturón de peso supermediano de la Federación Internacional de Boxeo (FIB) y de esta manera convertirse en el primer campeón unificado de la categoría.

‼️ Don’t miss the official Alvarez-Plant press conference TODAY at 1:30pmPST/3:30pmCST. 🥊

You can watch it live from my website on the link below. 🔗https://t.co/CBeLIjUJvm pic.twitter.com/ZSIyHQwuqn — CalebPlant (@SweetHandsPlant) September 21, 2021

El evento será en la MGM Grand Arena de Las Vegas, Nevada, en Estados Unidos.