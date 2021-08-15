Hija del ‘Canelo’ Álvarez acusa racismo durante competencia en EUA

Emily Álvarez, hija del boxeador Saúl ‘Canelo’ Álvarez, señaló en sus redes sociales que fue víctima de racismo y malos tratos al acudir a una competencia deportiva en Michigan, Estados Unidos (EUA), en la que representaba a México.

A través de su cuenta de Instagram, la hija del ‘Canelo’ Álvarez publicó una historia en la que narró cómo ocurrió el racismo que habría sufrido en el torneo 2021 FEI North American Youth Jumping Championship, una competencia ecuestre celebrada en Traverse City.

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La hija del ‘Canelo’ Álvarez, de 15 años de edad, explicó en sus redes sociales que había ganado un bronce y una plata, pero el racismo habría comenzado cuando empezó a recibir malos tratos por parte de los organizadores del evento y resaltó que otros competidores empezaron a burlarse de los atletas mexicanos.

Nosotros, como mexicanos, hemos recibido muy mal trato. Los funcionarios de la FEI han sido extremadamente injustos con nosotros, nos han tratado de manera diferente a los estadounidenses y canadienses.

La historia en la que Emily Álvarez señaló el presunto caso de racismo fue compartida por el boxeador en su cuenta de Instagram y agregó la palabra “tramposos”, así como emojis de enojo.

Hija de ‘Canelo’ Álvarez explica cómo ocurrieron los hechos

De acuerdo con la publicación de la hija del ‘Canelo’ Álvarez, la yegua Alizee que utilizó en la competencia fue rechazada a pesar de que ya había competido con ella y hasta había ganado un par de podios. A pesar de que el equipo de trabajo de los mexicanos respondió que la yegua estaba en perfectas condiciones.

La hija mayor del ‘Canelo’ Álvarez especificó que durante el evento rechazaron un total de tres caballos y a otros siete los pusieron en espera.

“No sé completamente qué significa la palabra ‘racista’, pero por lo que sé, hoy fueron racistas con nosotros. Ofendieron a nuestra nación y a mi país”, agregó.