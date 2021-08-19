El boxeador filipino Manny “Pacman” Pacquiao no confirmó su retiro

Este miércoles, el legendario boxeador Manny Pacquiao se negó a confirmar si la pelea de esta semana contra el cubano Yordenis Ugás será su última aparición en el boxeo profesional.

Pacquiao no ha confirmado su retiro del boxeo

"Me gustaría invitar a todos los aficionados a ver esta pelea. Puede que sea mi última pelea o que haya más. Uno a la vez. Esa es mi respuesta a los que preguntan si es mi última pelea. Nunca se sabe. Lo haré lo mejor posible", dijo Pacquiao a los periodistas en la rueda de prensa previa al combate.

That’s a wrap on training for #PacquiaoUgas! It’s fight week everybody! August 21 on FOX PPV 👊🏼 #TeamPacquiao pic.twitter.com/NLzGbdex4l — Manny Pacquiao (@MannyPacquiao) August 18, 2021

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"Nunca imaginé que lograría lo que ya he logrado en el boxeo. Está más allá de mi imaginación desde el comienzo de mi carrera hasta ahora. Increíble. Dios tenía para mí un propósito, para ser una inspiración dentro y fuera del ring", dijo el boxeador Pacquiao.

Pacquiao se había preparado para pelear con el campeón del peso welter del CMB y la FIB, Errol Spence, Jr. pero un desgarro en la retina obligó al estadounidense a retirarse y el martes se anunció a Ugás como el nuevo oponente de Pacquiao. Ugás venció al estadounidense Abel Ramos por el título vacante del peso welter regular de la AMB el pasado septiembre y fue elevado a supercampeón de la AMB después de que Pacquiao fue despojado del cinturón por inactividad dado que no peleaba desde julio de 2019.

Yordenis Ugás, el oponente de Manny Pacquiao

Ugás, que ganó una medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Pekín 2008, se ha consolidado como un peso welter de élite desde que regresó de un despido en 2016. El boxeador de 35 años ha ganado 11 de sus últimos 12 combates, la única derrota fue una controvertida decisión dividida ante el estadounidense Shawn Porter en marzo de 2019.

"Pues mira. He venido a prepararme para 12 duros asaltos. Si esta es la última pelea que tiene la leyenda Manny Pacquiao, que pelee contra un tipo que trajo lo mejor de sí y es un peleador de clase mundial", declaró Yordenis Ugás.

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