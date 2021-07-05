Murió la cantante Raffaella Carrá a los 78 años de edad

Raffaella Carrá, actriz, cantante y presentadora italiana, murió este lunes a los 78 años de edad, informó Sergio Iapino, quien fuera su pareja desde hace años.

Raffaella nos ha dejado. Se ha ido a un mundo mejor, donde su humanidad, su inconfundible risa y su extraordinario talento permanecerán por siempre”.

De acuerdo con lo dicho por Sergio Iapino a la prensa italiana, Raffaella Carrá falleció a las 4:20 de la tarde de este lunes, tiempo local, luego de que una enfermedad atacó desde hace tiempo al cuerpo de la diva.

Iapino reconoció la felicidad y fuerza de Raffaella Carrá, añadiendo que su amor por el mundo y la vida siempre le ayudó a ver ellado positivo de todas las cosas, incluidas las malas.

Hasta el momento, se desconoce el lugar donde la estrella falleció, y tampoco se han dado detalles sobre el funeral, pero se espera que sea privado, únicamente para familiares y amigos.

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¿Quién fue Raffaella Carrá?

La diva es recordada como una revolucionaria de la televisión italiana, donde inició su trayectoria como presentadora y posteriormente incursionó en la música. Fue por esto que empezó a ser conocida en otras partes del mundo, principalmente España y Latinoamérica, donde inclusive era vista como un sex symbol.

Raffaella Carrá también fue considerada como un ícono de la cultura gay y fue reconocida a tal grado por la comunidad que en 2017 recibió el premio Wolrd Pride Award.

La diva nació en 1943 y fue nombrada como Raffaella Maria Roberta Pelloni, posteriormente eligió su nombre artístico con su llegada a la televisión, tomando el apellido Carrá del pintor futurista Carlo Carrá.

A los 10 años de edad llegó a Roma, Italia, con la intención de estudiar danza clásica. A los 15 años, entró al Centro Sperimentale de Cinematografía y cinco años más tarde migró a Barcelona junto a la compañía teatral Giulio Bosetti para participar en el Festival de Prosa Latina. Poco después llegó al cine, como parte del elenco "El Coronel Von Ryan", junto a Frank Sinatra.

Tras su breve paso por el cine, llegó a la televisión italiana, donde brilló gracias a su capacidad para bailar, actuar, cantar y presentar.

Raffaella Carrá fue duramente criticada por la RAI (Radio y Televisión Italiana) por sus sensuales bailes, e incluso fue censurada por el Vaticano por una coreografía que realizó del tema "Tuca Tuca".

En 2016 anunció su retiro definitivo de la televisión, con la intención de dar paso a las nuevas generaciones.

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