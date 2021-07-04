En Chile, mecánico recrea en tamaño real los autos de “Cars”

Un mecánico de Paine, un pueblo al sur de Santiago de Chile, brindó un poco de esperanza a los niños de su comunidad, gracias a que construyó en tamaño real los autos de la famosa película "Cars", de Disney y Pixar.

El responsable de este proyecto es Ramón Sandoval, un fanático de los coches, mecánico y coleccionista, quien tuvo la idea de traer al mundo real a los protagonistas de la cinta y devolver la ilusión en un momento de adversidad como la pandemia.

La pandemia nos ha tocado a todos y uno lo único que quiere es ver a los niños emocionados, devolverles la magia”.

El mecánico afirmó que todo empezó en 2019, cuando un amigo suyo le regaló una vieja camioneta Chevrolet 56', y al empezar a restaurarla, su hijo, de 12 años en aquel entonces, le sugirió transformarla en Mate, la famosa grúa de la cinta y quien además es el mejor amigo del Rayo McQueen.

Con el paso del tiempo se concretó el proyecto y poco a poco la famosa grúa se volvió popular en el poblado y localidades aledañas.

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Take a drive down memory lane! On this week 10 years ago, Cars 2 released in theaters! pic.twitter.com/vQrKtVRxxP — Pixar (@Pixar) June 26, 2021

La comunidad ayudó con el resto de "Cars"

Luego de que Mate se volviera popular en Paine, surgió una duda de los niños de la localidad: ¿dónde estaba su mejor amigo, el Rayo McQueen?

Medio locales señalan que en el pueblo surgió la historia de que Mate buscaba a su mejor amigo, por lo que todo el pueblo se volcó a buscar al auto de carreras, y finalmente lo logró.

Primero retrató al protagonista de "Cars" en un Chevrolet Corvette 1980, y posteriormente lo sustituyó por un Ford Mustang 2007.

Con la llegada de la pandemia, el también empresario pudo dedicarse de lleno a su gran pasión: los autos, por lo que poco a poco fue sumando a más y más personajes de la famosa película de Disney, entre los que destacan Chick Hicks, Luigi, Guido, Sally, Mack y otros más. En total son ya 11 personajes de "Cars" los que ha recreado.

El repunte de contagios en Chile ha obligado que esta pequeña localidad lleve ya más de 100 días en cuarentena, por lo que ha organizado caravanas para que sus autos inspirados en "Cars" tomen las calles y recorran el pueblo para que los niños los vean y recuperen la ilusión de que la pandemia pase pronto.

La caravana ha recorrido hospitales de la zona e incluso han sido exhibidos para algunas festividades como Navidad.

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