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Caos vial en Centro Histórico de CDMX: Tráiler tira enorme árbol y moviliza equipo de bomberos; zonas afectadas | EN VIVO

La Ciudad de México (CDMX) comienza la mañana de este martes con la caída de un enorme árbol en calles de Centro Histórico; la zona está acordonada.

Caos vial en CDMX EN VIVO: Calles afectadas hoy por accidentes, socavones, baches y fugas de agua este lunes; zonas afectadas
Enorme árbol cae sobre cabina de tráiler en CDMX|AZTECA NOTICIAS

Escrito por: Fernanda Benítez, Iván Ramírez

Las calles de la Ciudad de México se han convertido en un verdadero reto para los automovilistas, ciclistas y peatones debido a los socavones, baches, fugas de agua, encharcamientos y otros percances viales que se reportan diariamente en las vialidades; te compartimos las zonas afectadas para este 8 de septiembre 2026.

¿Qué pasa en calles de la CDMX? Afectaciones por socavones, coladeras abiertas, inundaciones y caída de árboles

Árbol cae sobre cabina de tráiler en Centro Histórico

Un tráiler impactó contra las ramas de un árbol de 10 y 15 metros de altura, provocando la caída de este enorme arbusto sobre la cabina de la unidad, lo que movilizó a los servicios de emergencia.

Elementos de la policía capitalina se encuentran en el lugar, acordonando la zona para evitar que comerciantes y vecinos se acerquen a la zona mientras los bomberos realizan los labores de limpieza.

La caída del árbol ocurrió frente a una escuela primaria, ubicada en la calle de Manuel doblado, casi con Joaquín Arriaga, Centro Histórico.

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