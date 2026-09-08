Caos vial en Centro Histórico de CDMX: Tráiler tira enorme árbol y moviliza equipo de bomberos; zonas afectadas | EN VIVO
La Ciudad de México (CDMX) comienza la mañana de este martes con la caída de un enorme árbol en calles de Centro Histórico; la zona está acordonada.
Las calles de la Ciudad de México se han convertido en un verdadero reto para los automovilistas, ciclistas y peatones debido a los socavones, baches, fugas de agua, encharcamientos y otros percances viales que se reportan diariamente en las vialidades; te compartimos las zonas afectadas para este 8 de septiembre 2026.
¿Qué pasa en calles de la CDMX? Afectaciones por socavones, coladeras abiertas, inundaciones y caída de árboles
Árbol cae sobre cabina de tráiler en Centro Histórico
Un tráiler impactó contra las ramas de un árbol de 10 y 15 metros de altura, provocando la caída de este enorme arbusto sobre la cabina de la unidad, lo que movilizó a los servicios de emergencia.
Elementos de la policía capitalina se encuentran en el lugar, acordonando la zona para evitar que comerciantes y vecinos se acerquen a la zona mientras los bomberos realizan los labores de limpieza.
La caída del árbol ocurrió frente a una escuela primaria, ubicada en la calle de Manuel doblado, casi con Joaquín Arriaga, Centro Histórico.
#AlMomento | 🔴Tráiler arranca árbol y termina sobre la cabina— adn Noticias (@adnnoticiasmx) September 8, 2026
Un tráiler jaló un árbol y lo arrancó de raíz sobre Manuel Doblado, casi esquina con Joaquín Herrera, en la zona centro de CDMX.
Informa: Armando Martínez (@PLATA11CDMX) pic.twitter.com/GONxT3pQOq