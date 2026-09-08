Caos vial en Centro Histórico de CDMX: Tráiler tira enorme árbol y moviliza equipo de bomberos; zonas afectadas | EN VIVO

Un tráiler impactó contra las ramas de un árbol de 10 y 15 metros de altura, provocando la caída de este enorme arbusto sobre la cabina de la unidad, lo que movilizó a los servicios de emergencia.

Elementos de la policía capitalina se encuentran en el lugar, acordonando la zona para evitar que comerciantes y vecinos se acerquen a la zona mientras los bomberos realizan los labores de limpieza.

La caída del árbol ocurrió frente a una escuela primaria, ubicada en la calle de Manuel doblado, casi con Joaquín Arriaga, Centro Histórico.