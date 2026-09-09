¡Colapso en la CDMX! Desalojan alumnos de primaria en la Roma por fuerte olor a gas y caída de árbol deja sin luz a la colonia Obrera | EN VIVO
La Ciudad de México se enfrenta a distintos accidentes para este miércoles, entre ellos el desalojo de una primara por fuga de gas y la caída de un árbol.
Las calles de la Ciudad de México (CDMX) se han convertido en un verdadero reto para los automovilistas, ciclistas y peatones debido a los socavones, baches, fugas de agua, encharcamientos y otros percances viales que se reportan diariamente en las vialidades; te compartimos las zonas afectadas para este 9 de septiembre 2026.
¿Qué pasa en calles de la CDMX? Afectaciones por socavones, coladeras abiertas, inundaciones y caída de árboles
Desalojan escuela primaria por fuerte olor a gas en calles de la Roma
En las primeras horas de este miércoles, alumnos de la escuela "Capitán Emilio Carranza" fueron desalojados por una presunta fuga de gas, movilizando a equipos de emergencia.
Al llegar al lugar, los bomberos confirmaron que el fuerte olor a gas no provenía del interior de la escuela, por lo que los estudiantes fueron regresado al plantel.
El olor a gas fue provocado por el sobrellenado de un tanque estacionario que se encontraba en un restaurante cercano a la institución.
A pesar de lo aparatoso y preocupante de la situación, no se reportaron personas afectadas por el olor a combustible.
🚨 ¡Evacúan escuela en la colonia Roma Norte!— adn Noticias (@adnnoticiasmx) September 9, 2026
Cuerpos de emergencia acudieron a la calle Orizaba para desalojar a alumnos de la Primaria Capitán Emilio Carranza por una presunta fuga de gas.
🚒 La zona permanece bajo atención de los servicios de emergencia
📹: José Luis… pic.twitter.com/ncqGW3gDZt
Árbol rompe a la mitad y deja sin luz a vecinos de la colonia Obrera
Un árbol se partió a la mitad, dejando sin luz a los vecinos y trabajadores de la colonia Obrera; elementos de la policía capitalina ya se movilizan en el lugar en espera del equipo de bomberos.
"Se venció el árbol y prácticamente nos dejó sin luz a todos", explicó un trabajador afectado por la falta de luz en la colonia capitalina.