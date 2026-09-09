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¡Colapso en la CDMX! Desalojan alumnos de primaria en la Roma por fuerte olor a gas y caída de árbol deja sin luz a la colonia Obrera | EN VIVO

La Ciudad de México se enfrenta a distintos accidentes para este miércoles, entre ellos el desalojo de una primara por fuga de gas y la caída de un árbol.

Caos vial en CDMX EN VIVO: Calles afectadas hoy por accidentes, socavones, baches y fugas de agua este lunes; zonas afectadas
Desalojan alumnos de primaria por intenso olor a gas en la Roma|AZTECA NOTICIAS

Escrito por: Fernanda Benítez

Con información de: José Luis Segura, Armando Martínez

Las calles de la Ciudad de México (CDMX) se han convertido en un verdadero reto para los automovilistas, ciclistas y peatones debido a los socavones, baches, fugas de agua, encharcamientos y otros percances viales que se reportan diariamente en las vialidades; te compartimos las zonas afectadas para este 9 de septiembre 2026.

¿Qué pasa en calles de la CDMX? Afectaciones por socavones, coladeras abiertas, inundaciones y caída de árboles

Desalojan escuela primaria por fuerte olor a gas en calles de la Roma

En las primeras horas de este miércoles, alumnos de la escuela "Capitán Emilio Carranza" fueron desalojados por una presunta fuga de gas, movilizando a equipos de emergencia.

Al llegar al lugar, los bomberos confirmaron que el fuerte olor a gas no provenía del interior de la escuela, por lo que los estudiantes fueron regresado al plantel.

El olor a gas fue provocado por el sobrellenado de un tanque estacionario que se encontraba en un restaurante cercano a la institución.

A pesar de lo aparatoso y preocupante de la situación, no se reportaron personas afectadas por el olor a combustible.

Árbol rompe a la mitad y deja sin luz a vecinos de la colonia Obrera

Un árbol se partió a la mitad, dejando sin luz a los vecinos y trabajadores de la colonia Obrera; elementos de la policía capitalina ya se movilizan en el lugar en espera del equipo de bomberos.

"Se venció el árbol y prácticamente nos dejó sin luz a todos", explicó un trabajador afectado por la falta de luz en la colonia capitalina.

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