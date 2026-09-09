¡Colapso en la CDMX! Desalojan alumnos de primaria en la Roma por fuerte olor a gas y caída de árbol deja sin luz a la colonia Obrera | EN VIVO

En las primeras horas de este miércoles, alumnos de la escuela "Capitán Emilio Carranza" fueron desalojados por una presunta fuga de gas, movilizando a equipos de emergencia.

Al llegar al lugar, los bomberos confirmaron que el fuerte olor a gas no provenía del interior de la escuela, por lo que los estudiantes fueron regresado al plantel.

El olor a gas fue provocado por el sobrellenado de un tanque estacionario que se encontraba en un restaurante cercano a la institución.

A pesar de lo aparatoso y preocupante de la situación, no se reportaron personas afectadas por el olor a combustible.