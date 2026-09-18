Captan acoso a niña en Tecámac; corre y se refugia tras ser agredida por un sujeto que bajó de un carro

Una cámara de seguridad captó el momento en el que una niña fue víctima de acoso por parte de un sujeto que circulaba lentamente por las calles de la colonia Los Reyes Acozac, en Tecámac, Estado de México. Autoridades ya lo buscan.

En las imágenes se observa al sujeto siguiendo lentamente en su carro de color blanco a la menor que caminaba sobre la banqueta. Posteriormente, el hombre baja del automóvil y se acerca a ella por la parte de atrás para realizar tocamientos.

Ante la agresión, la niña corre y busca refugio en una casa. Mientras tanto, el sujeto regresa al automóvil para huir del lugar.

🚨 Hasta las últimas consecuencias 🚨



Autoridades y vecinos buscan identificar y detener al sujeto que fue captado por una cámara de seguridad realizando tocamientos a una menor en calles de Los Reyes Acozac, en #Tecámac.



La grabación muestra cómo el individuo sigue a la niña… pic.twitter.com/aow1JzSaWq — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) September 18, 2026

De acuerdo con las versiones de los vecinos de la colonia Los Reyes Acozac, en Tecámac, esta no sería la primera ocasión en que el sujeto realiza tocamiento indebidos a menores de edad en la zona.

La Guardia Civil de Tecámac es quien está tratando de identificar a este sujeto por medio de las placas del vehículo donde se le vio tras realizar tocamientos a la menor y otras cámaras de seguridad de la zona.

El caso quedó registrado en video, mientras continúa la búsqueda para identificar al sujeto señalado por la agresión. Las autoridades deberán determinar las acciones correspondientes a partir de las investigaciones.

Violencia sexual contra menores en México

De acuerdo con datos de la UNICEF, 1 de cada 2 adolescentes en México ha vivido alguna forma de violencia sexual a lo largo de su vida.

Este tipo de violencia puede presentarse con contacto físico o sin él, y los menores pueden estar expuestos a estas situaciones en diferentes espacios.

Por ello, es importante mantener atención sobre niñas, niños y adolescentes, especialmente en lugares concurridos como hospitales, calle, mercados, entre otros.

De acuerdo con la Secretaría de Mujeres de la Ciudad de México, entre 2018 y 2023 se abrieron 255 mil 596 carpetas de investigación por delitos como acoso sexual, feminicidio, violación y violencia familiar contra niños, niñas y adolescentes.