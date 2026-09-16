¡En plenas Fiestas Patrias! Desaparecen 4 adolescentes en calles de Edomex; temen por su seguridad y activan Alerta Amber

¡Los buscan con urgencia! La Alerta Amber se activó en distintos municipios del Estado de México (Edomex) tras la desaparición de 4 adolescentes los pasados 14 y 15 de septiembre 2026; familiares temen por su seguridad.

En caso de tener información que ayude a encontrar a los tres menores de edad, puedes comunicarte directamente con la Fiscalía de Edomex.

Desaparece Yaretzi María, adolescente de 13 años en Atizapán, Edomex

Yaretzi María Alonzo Lares, adolescente de 13 años de edad, desapareció el pasado 14 de septiembre 2026 tras salir de su domicilio ubicado en el municipio de Atizapán, Estado de México (Edomex); desde entonces se desconoce su paradero.

Estas son las características clave para encontrar al menor de edad.



Mide 1.50 metros y pesa 54 kilos.

Tez morena clara, cara ovalada y complexión delgada.

Ojos medianos y de color negro, boca mediana, labios delgados y nariz achatada.

Cabello lacio y castaño, cejas semipobladas y mentón oval.

Señas particulares: Marca en la mejilla izquierda pequeña con forma de corazón.

El día de su desaparición, la adolescente vestía con una sudadera de color negro, pantalón de mezclilla color azul y tenis de color negro.

Desaparece Saisha Ailani, adolescente de 16 años en Teoloyucan, Edomex

Saisha Ailani Salazar Galarza, adolescente de 16 años de edad, desapareció en calles del municipio de Teoloyucan, Estado de México, tras salir de su escuela el pasado 14 de septiembre 2026. Estas son las características clave para dar con su paradero.



Mide 1.68 metros y pesa 65 kilos.

Tez blanca, cara ovaladas y complexión delgada.

Ojos medianos y de color verde, boca mediana, labios medianos y nariz recta.

Cabello rojo y ondulado, cejas delgadas y mentón oval.

Señas particulares: Perforación en la nariz.

El día de su desaparición, Saisha Ailani vestía un pantalón de color verde camuflajeado, blusa de color negro, sudadera de algodón de color negro estampada y tenis de vinipiel color blanco aplicación rosa.

Manuel Antonio, de 17 años, desapareció en Metepec, Edomex

Manuel Antonio Rangel Ortiz, adolescente de 17 años de edad, desapareció tras salir de una institución pública el pasado 15 de septiembre 2026 en calles del municipio de Metepec, Estado de México (Edomex). Las características clave para encontrarlo.



Mide 1.78 metros y 74 kilos.

Tez morena clara, cara ovalada y complexión delgada.

Ojos medianos y de color café, boca mediana, labios medianos y nariz recta.

Cabello lacio y castaño oscuro, cejas semipobladas y mentón redondo.

Señas particulares: Lunar arriba del labio superior lado izquierdo y cicatriz en el labio superior izquierdo.

El día la desaparición de Manuel Antonio, el menor de edad vestía un pants color blanco, sudadera color blanco y tenis color gris con verde.

Buscan a Bacilio Mejía Casildo, adolescente desaparecido en Metepec, Edomex

Bacilio Mejía Casildo, un adolescente de 16 años, desapareció tras salir de una institución pública ubicada en calles de Metepec, Estado México, el pasado 15 de septiembre. Estas son las características clave para dar con su paradero.



Mide 1.62 metros y 67 kilos.

Tez morena obscura, cara ovalada y complexión delgada.

Ojos medianos y café obscuro, boca mediana, labios medianos y nariz recta.

Cabello lacio y castaño obscuro, cejas semipobladas y mentón redondo.

Señas particulares: Cicatriz quirúrgica en el pie derecho.

El día de su desaparición, el menor vestía con una sudadera de color negro con letras blancas y pants de color negro con rayas blancas.