VIDEO: Conductora del Metro CDMX deja manejar a su novio y lo presumen en redes; ya fue suspendida

Un hecho insólito se vivió en el Metro CDMX, pues un video compartido en redes sociales muestra a un hombre ajeno al Sistema de Transporte Colectivo manejando un tren.

El hombre manejó y viajó en el interior de la cabina NM02, en un tramo de la Línea 2, la cual va de Tasqueña a Cuatro Caminos.

Novio de la jefa de estación maneja el Metro

El video se habría publicado originalmente en la red social Facebook, donde los usuarios de la misma lo compartieron con las autoridades correspondientes para la investigación.

En el clip se observa al hombre al mando de los controles del metro, mientras una persona le da instrucciones para detener el tener, tocar el claxon y abrir las puertas.

Y por si fuera poco, también bromean acerca de estar en el primer vagón, pues el hombre asegura que los usuarios tienen otra vista.

Investigan a la conductora

Adrián Ruvalcaba, Director General del Sistema de Transporte Colectivo Metro de la Ciudad de México, compartió un mensaje en sus redes sociales para informar que la conductora ya fue identificada y podría ser separada de su cargo.

"Respecto al video difundido en redes sociales, informo que, tras la investigación realizada por las áreas operativas, se identificó a la conductora del tren, quien ya fue retirada de sus funciones. He instruido que se inicie el procedimiento administrativo correspondiente, con estricto apego a las Condiciones Generales de Trabajo y a la normatividad aplicable. Dicho procedimiento podría derivar en la baja definitiva de la trabajadora", informó.

Además, un comunicado del Sistema de Transporte Colectivo indica que, por el momento, la conductora fue retirada de sus funciones, mientras se lleva a cabo la investigación correspondiente.

“Al momento, la conductora del tren en comento ya fue retirada de sus funciones y ya se realizó el reporte correspondiente para iniciar la sanción el procedimiento laboral respectivo, también en seguimiento al reglamento que fija las condiciones generales de trabajo”, indica el comunicado.

