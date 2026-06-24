Seguirá “lloviendo” dentro del Metro CDMX; Adrián Rubalcava le echa la culpa a la gravedad

Adrián Rubalcava, director del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, declaró para nuestro reportero Federico Anaya, que las filtraciones en las estaciones subterráneas de la Ciudad de México (CDMX) son un problema que NUNCA dejarán de existir por "simple gravedad y naturaleza".

Esto se debe a que, según el funcionario, el agua de las lluvias o del subsuelo, siempre buscará por dónde salir a través de las instalaciones.

El agua va a buscar otra forma de salir y por gravedad es normal que tengamos filtraciones, declaró Adrián Rubalcava al reportero Federico Anaya de Azteca Noticias.

¿Por qué el Metro CDMX sigue con filtraciones de agua?

El Metro CDMX sí cuenta con un contrato de mantenimiento activo para combatir las goteras a través de una técnica con poliuretano en las zonas de filtración, lo que permite sellar el paso del agua. Sin embargo —y según las autoridades— aunque se tapen buscan una nueva ruta de escape.

Esto hace que el problema genere un "ciclo normal" en las instalaciones subterráneas, que de acuerdo con el funcionario, es un problema que ocurre en los metros de todo el mundo.

¿Qué pasa en los metros del mundo con las filtraciones de agua?

El Metro de Nueva York (MTA) y sus 300 estaciones de bombeo está pensado para no tapar las grietas, sino sacar los 13 millones de galones de agua al día que caen hacia el alcantarillado, llueva o no, esto se debe a que las instalaciones están por debajo del nivel del mar.

Asimismo, el Metro de Londres (Tube) y su subsuelo arcilloso hacen que el sistema subterráneo más antiguo del mundo lidia con el mismo principio físico, donde el agua de los mantos presiona constantemente en túneles y extrae alrededor de 30 millones de litros de agua diarios con el fin de evitar que las estaciones se inunden por completo.

Entonces, sí podríamos decir que es "culpa de la gravedad" que el Metro CDMX se inunde constantemente y parezca que llueve dentro de sus estaciones, en ingeniería civil esto se llama presión hidrostática y hace que el agua subterránea ejerza presión contra las paredes del concreto en los túneles, por lo que el agua sigue su camino hacia un punto menor de resistencia, como lo son las fisuras.

Entonces, aunque se inyecte poliuretano, la presión simplemente mueve el problema a la siguiente grieta más débil.