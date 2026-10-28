Crisis en el IMSS: Guarderías subrogadas a punto de cerrar y dejar a 200 mil niños a la deriva

Las guarderías subrogadas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) enfrentan una crisis financiera asfixiante. Operar hoy estos centros infantiles se transformó en una verdadera carrera cuesta arriba. Para atender a 150 niños, la normativa exige una plantilla estricta de 40 profesionales, incluyendo directora, vigilante, coordinadores de pedagogía, educadoras y enfermeras.

Un trato desigual: el abismo presupuestal

Lograr esta titánica operación requiere recursos que hoy no existen. El IMSS entrega apenas 6 mil 300 pesos mensuales por niño a los centros privados, mientras destina más de 16 mil pesos a sus propias instalaciones. Elías Dájer, presidente del Grupo Nacional de Trabajo de Guarderías Subrogadas, califica esta decisión como discriminación inaceptable, exigiendo equidad en el derecho de cada menor.

El problema financiero estalló por los aumentos al salario mínimo desde 2018. Los costos operativos de los centros infantiles subieron 157 por ciento en ocho años, pero el IMSS solo actualizó la cuota un 44 por ciento. Esta descapitalización golpea directamente a las trabajadoras, quienes perciben ingresos hasta 40 por ciento por debajo del mínimo legal.

El tiempo apremia. El 31 de diciembre vence el contrato para 700 guarderías en el país. Si las autoridades no incrementan los recursos de forma urgente, cerrarán sus puertas. Este colapso inminente amenaza el sustento de 40 mil trabajadores y dejará desamparados a más de 200 mil niños y sus familias.