VIDEO| Si no quiere, no operen: coordinador del IMSS-Bienestar en Veracruz a residentes que exigen insumos médicos

Un grupo de médicos residentes del Hospital de Alta Especialidad de Veracruz (HAEV) sostuvo una reunión con Roberto Ramos Alor, coordinador estatal del IMSS-Bienestar en la entidad, para exigir insumos y medicamentos que les permitan realizar cirugías y procedimientos médicos.

La junta, captada en video y difundida en redes sociales, dejó al descubierto la tensión entre el personal médico y las autoridades por el desabasto crónico que afecta a los pacientes.

Qué pasó entre Ramos Alor y los médicos residentes en Veracruz

Durante el encuentro, los residentes denunciaron que no cuentan con materiales básicos como gasas, suturas, soluciones y equipo quirúrgico, lo que ha obligado a cancelar cirugías programadas y de urgencia. Frente a estas quejas, Ramos Alor respondió con frases que generaron rechazo inmediato entre los galenos y en la opinión pública.

El nivel de humanismo del delegado del IMSS-Bienestar. Qué ánimos para los residentes. Es un hecho que tenemos una crisis en salud por las improvisaciones. #Veracruz pic.twitter.com/g108cZcb2j — Lulú reportera🚴‍♀️ (@lulu_reportera) September 10, 2026

“¿Qué esperaban que trajéramos los paquetones?”: el video que encendió la polémica

“Pero ¿qué esperaban, doctora, que trajéramos los paquetones y se los entregáramos ahorita?”, mencionó airadamente Ramos Alor a una de las doctoras.

Ante ello, el resto de los presentes le pidió una fecha específica para el abastecimiento de insumos. El coordinador del IMSS-Bienestar en Veracruz aseguró que “las fechas ya están” y que la directora del hospital entró directamente en contacto con el departamento de abastecimiento nacional para acordar tiempos de entrega.

Por qué protestan los médicos del Hospital de Alta Especialidad de Veracruz

La discusión escaló cuando una médica residente señaló que hay pacientes esperando cirugías y preguntó si se les diría que esperaran 10 días más.

Ante esto, el funcionario del IMSS-Bienestar respondió: “Doctora, es sentido común. Si usted no quiere operar y no participar, pues no opere, no opere sencillamente. Porque usted se siente ofendida de que no tiene las herramientas para operar”.

Cómo afecta el desabasto de medicamentos a las cirugías en el HAEV

Desde al menos el 3 de septiembre, médicos residentes del Hospital de Alta Especialidad de Veracruz han protestado en demanda de insumos y medicamentos para tratar a los pacientes.

