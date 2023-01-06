Captura de Ovidio Guzmán deja 10 militares muertos y 21 detenidos

El saldo por la captura de Ovidio Guzmán, “El Ratón”, presunto cabeza del Cártel de Sinaloa, ocurrido en Culiacán, dejó un saldo de 21 detenidos, presuntos integrantes de la organización criminal y 10 militares muertos, informó Luis Cresencio Sandoval, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

En la mañanera de hoy, aseguró que se trabajaba para restablecer el orden en el estado de Sinaloa, luego del operativo que resultó en la detención del hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán.

#EnLaMañanera | Al menos 19 integrantes del Cártel de Sinaloa y 10 militares murieron en el día del operativo para detener a Ovidio Guzmán, así lo revela secretario de la Defensa Nacional @Luis_C_Sandoval pic.twitter.com/HvFPUmYRXJ — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) January 6, 2023

Sobre el Cártel de Sinaloa, el titular de la Sedena indicó que se contabilizó la muerte de 19 presuntos integrantes, todos del sexo masculino.

En tanto, explicó que hay nueve militares heridos que ya reciben atención médica y dio un reconocimiento por su labor a los elementos fallecidos. Además, confirmó la muerte de un coronel en Sinaloa.

#EnLaMañanera | Confirma #SEDENA muerte de coronel en Sinaloa y despliegue de fuerzas federales en Sinaloa. pic.twitter.com/2kd2z8R2Md — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) January 6, 2023

Aseguran armas largas durante captura de Ovidio Guzmán

En la captura de Ovidio Guzmán también hubo un aseguramiento de armas largas, entre ellos, se encuentran cuatro fusiles Barreta calibre 50, seis ametralladoras de calibre 50 y 7.62; 13 vehículos asegurados y 40 vehículos inutilizados, de los cuales 26 eran blindados.

Y se les decomisó 14 kilos de mariguana, 150 gramos de cocaína y seis bolsas de pastilla de fentanilo.

Sobre las agresiones y bloqueos, la Sedena indicó que en Culiacán, Sinaloa se reportaron:

*6 agresiones.

*9 bloqueos.

*2 agresiones en una aeronave de la Fuerza Aérea Mexicana y de Aeroméxico.

En la ciudad de Mazatlán se registrareon seis agresione, en Los Mochis tres y dos más en Escuinapa.

Reforzarán seguridad en Sinaloa

Detalló que tras el operativo y la captura de Ovidio Guzmán, se enviaron mil elementos más en Sinaloa, para que la población no se dañada.

También se reforzó la seguridad en el penal del Altiplano, lugar al que fue trasladado Ovidio Guzmán.

#EnLaMañanera | Después de que Ovidio Guzmán fue ingresado en el penal del Altiplano, se confirmó que se reforzó la seguridad en esa cárcel de máxima seguridad. pic.twitter.com/2E5IJFkHJS — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) January 6, 2023

Por su parte, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) indicó que recibió del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, que actualmente no hay ningún bloqueo activo en el estado.

Y solo existe la interupción de la circulación de algunos tramos carreteros, ya que aún no se han podido retirar por completo los vehículos bloqueadores.

López Obrador también reconoció la labor de los militares que murieron durante le cumplimiento de su deber durante la captura de Ovidio Guzmán.