¿De qué trató la mañanera de AMLO? Resumen del 6 de enero

Este 6 de enero, en la mañanera de AMLO se abordó el tema de la seguridad nacional, tras la captura de Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín "El Chapo" Guzmán, además de los detalles de la Cumbre de América del Norte; este es el resumen de la conferencia.



SSPC pide no compartir fake news sobre situación de Sinaloa

Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), detalló en la mañanera de AMLO, indicó que el operativo para la detención de Ovidio Guzmán demuestra el nuevo proceder del gobierno de México y pidió a la ciudadanía no compartir noticias falsa de lo que ocurre en Sinaloa.

"Las instituciones del gobierno federal actúan de forma permanente a su favor, siempre con derecho respeto a sus derechos y a la ley. Seguimos solicitando que no compartan información falsa o sin verificar", expresó.

#EnLaMañanera | En el día después de la detención de Ovidio Guzmán, pieza clave del Cártel de Sinaloa, la Secretaria de Seguridad, @rosaicela_ insiste en que el gobierno federal no busca una guerra pic.twitter.com/4XKksX30qr — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) January 6, 2023

Captura de Ovidio Guzmán dejó 10 militares muertos

Luis Cresencio Sandoval, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), detalló la operación sobre la detención de Ovidio Guzmán, alias "El Ratón, una de las cabezas del Cártel de Sinaloa, que dejó 10 militares muertos, nueve heridos y 19 detenidos, presuntos integrantes de ese grupo delictivo, entre ellos Ovidio Guzmán.

AMLO rechaza que en captura de Ovidio hubo intervención de EU

El mandatario explicó que el operativo fue gracias a las labores de las fuerzas de seguridad nacionales, por lo que rechazó que haya habido una participación de Estados Unidos y recordó que en el Culiacanazo y en la masacre de intgrantes de la familia Lebraón en Bavispe el entonces presidente Trump ofreció darle apoyo.

"Si hay coopoperacion, pero las decisiones las tomamos como gobierno soberano, independiente", dijo López Obrador.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ rechazó que la detención de Ovidio Guzmán sea una ofrenda al presidente Joe Biden pic.twitter.com/iJsr6Fw0sD — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) January 6, 2023

AMLO rechaza que se extradite en fast track a Ovidio Guzmán

El Presidente aseguró que existe un proceso para la extradición de Ovidio Guzmán, uno de los cabecillas del Cártel de Sinaloa, por lo que no existe el "fast track" para ser presentado ante autoridades estadounidenses por delitos relacionados con el narcotráfico.

Por su parte, Ebrard detalló el procedimiento que se tiene que seguir en la extradición y aseguró que depende del juez de la causa, pues no es una decisión política.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ descartó que Ovidio Guzmán sea enviado de manera rápida a Estados Unidos para que enfrente cargos por conspiración. pic.twitter.com/YZWg0oBgUp — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) January 6, 2023

AMLO agradece que Biden aterrizará en el AIFA



El mandatario dio gracias al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y a su comitiva por decidir aterrizar en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), pese a la insistencia de quienes le pedían que no hiciera, para acuidir a la Cumbre de Líderes de América del Norte.

"Le agradecemos mucho al presidente Biden, a su equipo, porque habían gentes insistiendo en que no bajara su avión en el Aeropuerto Felipe Ángeles. Ya serénense, ya tranquilícense", pidió.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ agradeció a Biden que su avión aterrice en el #AIFA pic.twitter.com/b0T1EZENYN — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) January 6, 2023

AMLO dialogará con Biden en su traslado a CDMX



Tras el arribo de Biden al AIFA, López Obrador dijo que dialogará con él durante su traslado a la Ciudad de México (CDMX).

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ dijo que se trasladará por tierra con Joe Biden del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles a la Ciudad de México para dialogar pic.twitter.com/Qw649p1XlK — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) January 6, 2023

¿Qué dijo AMLO en la mañanera de hoy?

El Presidente habló sobre la detención de Ovidio Guzmán y de la Cumbre de Líderes de América del Norte; estas fueron las frases más relevantes de lo que dijo AMLO en la mañanera de hoy 6 de enero.