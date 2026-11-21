Un hombre fue detenido como presunto responsable de matar a Cristina Joselyn, mujer embarazada quien fue atropellada en Santa Fe, alcaldía Cuajimalpa, en la Ciudad de México (CDMX), cuando se dirigía a su trabajo.

El 13 de noviembre, la mujer de 36 años perdió la vida tras ser atropellada en avenida Santa Fe, pero la persona que la atropelló escapó y desde ese día su familia pidió ayuda a la ciudadanía para ubicarla.

Hombre detenido conducía unidad de transporte público

Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) lo detuvieron en la alcaldía Miguel Hidalgo y después agentes de la fiscalía ejecutaron una orden de aprehensión por homicidio doloso, bajo la hipótesis de dolo eventual.

El sujeto fue identificado como Israel “N”, conductor de una unidad de transporte público probablemente involucrada.

Por estos hechos, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (Fiscalía CDMX) obtuvo y ejecutó una orden de aprehensión en su contra.

¿Quíén era Cristina Joselyn? Salió de casa y murió con su bebé

Cristina Joselyn, quien tenía seis meses de embarazo, salió de casa El 13 de noviembre para dirigirse a una escuela en la zona de Santa Fe donde trabajaba.

Al cruzar por avenida Santa Fe, colonia Lomas de Santa Fe, la atropellaron y su cuerpo quedó sobre la cinta asfáltica, por lo que los oficiales acudieron al sitio.

Era licenciada en Informática Administrativa. Le gustaba mucho la música, cantar y componer canciones, además de dibujar, de acuerdo con su hermana Dayani Rocha.

“Iba a ser su primer embarazo. A mi hermana le arrebataron el sueño de ser mamá. Eso es lo que ella deseaba y pasó muchos años intentando poder concebir a su bebé (...) la persona que le quitó la vida realmente pues iba a una velocidad que no te imaginas porque de verdad le quitó la vida en el accidente y mi familia está muy afectada, están muy consternados”, expresó en entrevista antes de darse a conocer el arresto del presunto responsable.

Así ubicaron unidad y al presunto responsable de matar a Cristina Joselyn

Las autoridades informaron este sábado que entrevistas con vecinos y el análisis de imágenes de las cámaras de videovigilancia del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5) y de circuito cerrado, permitieron identificar una unidad de transporte público posiblemente involucrada en los hechos.

“La abandonó a su suerte, mi hermana todavía tenía signos vitales cuando una testigo llegó a auxiliarla, sin embargo, pues por el impacto ella perdió la vida en lo que esperaban a los paramédicos”, contó su hermana.

A partir del seguimiento de la ruta que tomó el conductor para retirarse del lugar, los policías implementaron un dispositivo de búsqueda y localización, mediante el cual lo ubicaron en calles de la colonia San Diego Ocoyoacac, alcaldía Miguel Hidalgo.

Los oficiales lo detuvieron por una infracción al Reglamento de Tránsito y tras realizarle una revisión preventiva le aseguraron algunas dosis de narcóticos.

Junto con la unidad de transporte público, fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público.

Conductor no extremó precauciones cuando mujer cruzaba por zona peatonal

La Fiscalía de la CDMX obtuvo su vinculación a proceso por delitos contra la salud y un juez de control le impuso prisión preventiva.

Un dictamen en materia de tránsito terrestre estableció que el conductor no extremó las precauciones ni advirtió la presencia de la víctima, quien cruzaba cerca de una zona peatonal donde tenía preferencia de paso.

A partir de los datos de prueba reunidos durante la investigación, el 20 de noviembre obtuvo una orden de aprehensión contra Israel “N” por el delito de homicidio doloso, bajo la hipótesis de dolo eventual, la cual fue ejecutada por agentes de la Policía de Investigación (PDI) este sábado 21 de noviembre.