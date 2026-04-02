Golpe al CJNG en Puebla: Cae “Everto N” tras megaoperativo coordinado

Se confirmó el golpe a parte de la estructura operativa del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en el estado de Puebla, pues fue capturado Everto "N", de 29 años. La detención se llevó a cabo tras un despliegue táctico en el que participaron fuerzas federales y estatales dentro de la capital poblana.

La intervención contó con la participación de la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Guardia Nacional (GN), así como la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Puebla.

Cae Everto "N" de CJNG en Pueba; portaba cartuchos de uso exclusivo del Ejército

El operativo tuvo lugar en el municipio de Puebla, donde las células de inteligencia ubicaron a Everto N. Durante la revisión protocolaria, las autoridades aseguraron diversos indicios que lo vinculan con actividades de la delincuencia organizada:



Cartuchos útiles: Municiones de calibre exclusivo para las Fuerzas Armadas.

Municiones de calibre exclusivo para las Fuerzas Armadas. Efectivo: Dinero en moneda nacional presuntamente derivado de actividades ilícitas.

Dinero en moneda nacional presuntamente derivado de actividades ilícitas. Sustancias prohibidas: Diversos envoltorios con narcóticos listos para su distribución.

El detenido, junto con los objetos asegurados, quedó a disposición del agente del Ministerio Público, quien se encargará de integrar la carpeta de investigación y determinar su situación jurídica en las próximas horas.

👮‍♂️👮‍♀️ Derivado de un despliegue operativo, autoridades federales y estatales detuvieron a Everto N., de 29 años, vinculado al grupo delictivo denominado “CJNG”.



Esta acción fue resultado de la coordinación entre la Secretaría de Seguridad Pública, @FiscaliaPuebla, @SEMAR_mx,… pic.twitter.com/Qbt6isopj3 — Secretaría de Seguridad Pública (@SSPGobPue) April 2, 2026

Contexto: La expansión y disputa del CJNG en el estado de Puebla

La captura de Everto "N" no es un hecho aislado, sino que se enmarca en un escenario de vigilancia extrema ante la presencia consolidada del Cártel Jalisco Nueva Generación en territorio poblano. La entidad es estratégica para este grupo criminal por su conectividad entre el centro del país y el sureste.

Los frentes del CJNG en Puebla:



El Corredor del "Huachicol": Aunque el robo de combustible ha disminuido, el CJNG mantiene presencia en el llamado "Triángulo Rojo", donde disputa el control de remanentes de bandas locales y el trasiego de gas LP.

Aunque el robo de combustible ha disminuido, el CJNG mantiene presencia en el llamado "Triángulo Rojo", donde disputa el control de remanentes de bandas locales y el trasiego de gas LP. "La Barredora": En meses recientes, se ha detectado la operación de la célula CJNG operando en Puebla, La "Operativa Barredora" utiliza la bandera del cártel para realizar "limpias" de rivales locales, narcomenudistas independientes y delincuentes comunes en la zona metropolitana de Puebla.

En meses recientes, se ha detectado la operación de la célula CJNG operando en Puebla, La "Operativa Barredora" utiliza la bandera del cártel para realizar "limpias" de rivales locales, narcomenudistas independientes y delincuentes comunes en la zona metropolitana de Puebla. Narcomenudeo y Extorsión: La capital del estado y municipios como San Andrés Cholula y Amozoc han registrado un aumento en la presión de este cártel para controlar la venta de drogas sintéticas (como el crystal) y el cobro de "derecho de piso" a negocios locales.

La presencia del CJNG en Puebla se caracteriza por un perfil de alta violencia y el uso de armamento táctico, similar al asegurado en esta reciente detención. Con la captura de operadores como Everto N., las autoridades buscan desarticular las redes de logística que permiten a la organización mantener su flujo financiero y de armamento en la zona urbana más importante del estado.

