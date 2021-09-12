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Capturan a fugitivos palestinos; comparecen ante tribunal israelí

Cuatro de los fugitivos palestinos que escaparon de una cárcel de máxima seguridad comparecieron en un tribunal de Nazaret. Dos permanecen prófugos.

El fugitivo y militante palestino Mahmoud Ardah en el tribunal antes de su prisión preventiva y después de ser recapturado, tras su fuga de la prisión de Gilboa junto con otros cinco militantes palestinos, en Nazaret, Israel, el 11 de septiembre de 2021.
El fugitivo y militante palestino Mahmoud Ardah en el tribunal antes de su prisión preventiva y después de ser recapturado, tras su fuga de la prisión de Gilboa junto con otros cinco militantes palestinos, en Nazaret, Israel, el 11 de septiembre de 2021.|AMMAR AWAD/REUTERS

Escrito por: Reuters

Los fugitivos que escaparon de una cárcel de máxima seguridad comparecieron en un tribunal de Nazaret el sábado 11 de septiembre, después de que las fuerzas israelíes capturaran a cuatro de los seis militantes palestinos.

Su fuga de prisión ocurrió el lunes 6 de septiembre a través de un agujero en el piso de la celda, lo que deleitó a los palestinos y avergonzó a Israel.

Los seis hombres ya han sido condenados o se sospecha que planean o llevaron a cabo ataques mortales contra israelíes. La fuga y la posterior captura han aumentado la tensión en la ocupada Cisjordania y Gaza.

Los funcionarios israelíes se han comprometido a realizar una investigación exhaustiva sobre las aparentes fallas de seguridad que les permitieron escapar.

Los palestinos ven a los miembros de grupos armados encarcelados en prisiones israelíes como héroes en su lucha por la estadidad en el territorio que Israel capturó en la guerra de 1967 en Oriente Medio.

Israel dice que los palestinos involucrados en actividades violentas contra Israel son terroristas.

¿Quiénes son los fugitivos que escaparon de la cárcel israelí?

Dos fugitivos fueron encontrados en un estacionamiento de camiones en una aldea árabe en el norte de Israel, cerca de la ciudad de Nazaret, donde otros dos fugitivos fueron capturados horas antes.

Uno de los hombres capturados el sábado es Zakaria Zubeidi, un ex comandante de alto perfil de las Brigadas de Mártires Al Aqsa del grupo Fatah, de la ciudad cisjordana de Jenin durante el segundo levantamiento palestino. Los otros cinco prisioneros son miembros de la Jihad Islámica.

Zubeidi, quien una vez recibió la amnistía israelí, fue arrestado nuevamente por Israel en 2019 después de su presunta participación en recientes ataques con disparos.

Ataque a Israel

Militantes palestinos dispararon un cohete desde la Franja de Gaza hacia Israel el sábado 11 de septiembre por la noche, después de que las fuerzas israelíes capturaron a algunos de los fugitivos palestinos que escaparon de una cárcel de máxima seguridad.

El ejército israelí dijo que el ataque con cohetes fue interceptado y que no hubo informes inmediatos de víctimas.

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Rayos de luz producto del sistema antimisiles Cúpula de Hierro de Israel al interceptar un cohete lanzado desde la Franja de Gaza hacia Israel, el 11 de septiembre de 2021. Militantes palestinos dispararon el cohete después de que las fuerzas israelíes capturaron a dos más de los seis fugitivos palestinos que escaparon de una cárcel de máxima seguridad.
Rayos de luz producto del sistema antimisiles Cúpula de Hierro de Israel al interceptar un cohete lanzado desde la Franja de Gaza hacia Israel, el 11 de septiembre de 2021. Militantes palestinos dispararon el cohete después de que las fuerzas israelíes capturaron a dos más de los seis fugitivos palestinos que escaparon de una cárcel de máxima seguridad.
|AMIR COHEN/REUTERS