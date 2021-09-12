Capturan a fugitivos palestinos; comparecen ante tribunal israelí

Los fugitivos que escaparon de una cárcel de máxima seguridad comparecieron en un tribunal de Nazaret el sábado 11 de septiembre, después de que las fuerzas israelíes capturaran a cuatro de los seis militantes palestinos.

Su fuga de prisión ocurrió el lunes 6 de septiembre a través de un agujero en el piso de la celda, lo que deleitó a los palestinos y avergonzó a Israel.

Los seis hombres ya han sido condenados o se sospecha que planean o llevaron a cabo ataques mortales contra israelíes. La fuga y la posterior captura han aumentado la tensión en la ocupada Cisjordania y Gaza.

Los funcionarios israelíes se han comprometido a realizar una investigación exhaustiva sobre las aparentes fallas de seguridad que les permitieron escapar.

Los palestinos ven a los miembros de grupos armados encarcelados en prisiones israelíes como héroes en su lucha por la estadidad en el territorio que Israel capturó en la guerra de 1967 en Oriente Medio.

Israel dice que los palestinos involucrados en actividades violentas contra Israel son terroristas.

Israeli armed forces surround one of the four detainees captured after six Palestinian political detainees broke free out of Israeli torture in Gilboa Prison. Today Zachariah Zubaidi was re-captured. They tried to hide his beaten face from cameras during his trial. pic.twitter.com/sCFxijSSed — مريم البرغوثي (@MariamBarghouti) September 11, 2021

¿Quiénes son los fugitivos que escaparon de la cárcel israelí?

Dos fugitivos fueron encontrados en un estacionamiento de camiones en una aldea árabe en el norte de Israel, cerca de la ciudad de Nazaret, donde otros dos fugitivos fueron capturados horas antes.

Uno de los hombres capturados el sábado es Zakaria Zubeidi, un ex comandante de alto perfil de las Brigadas de Mártires Al Aqsa del grupo Fatah, de la ciudad cisjordana de Jenin durante el segundo levantamiento palestino. Los otros cinco prisioneros son miembros de la Jihad Islámica.

Zubeidi, quien una vez recibió la amnistía israelí, fue arrestado nuevamente por Israel en 2019 después de su presunta participación en recientes ataques con disparos.

#Breaking: The early morning capture of Palestinian fugitives Zakaria Zubeidi Mohammed Aradeh in the town of Umm al-Ghanam, near Mount Tabor. pic.twitter.com/WI1R9MbdqW — Noga Tarnopolsky (@NTarnopolsky) September 11, 2021

Ataque a Israel

Militantes palestinos dispararon un cohete desde la Franja de Gaza hacia Israel el sábado 11 de septiembre por la noche, después de que las fuerzas israelíes capturaron a algunos de los fugitivos palestinos que escaparon de una cárcel de máxima seguridad.

El ejército israelí dijo que el ataque con cohetes fue interceptado y que no hubo informes inmediatos de víctimas.

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