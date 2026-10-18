Le robaron más de 120 mil pesos: Capturan a responsable de extorsión a adulta mayor en CDMX

Vinculan a proceso a Hugo Gabriel "N" por su probable participación en el delito de extorsión agravada en pandilla contra una adulto mayor en la alcaldía Tláhuac, Ciudad de México (CDMX); le robaron a la víctima más de 120 mil pesos.

Hugo Gabriel "N" se suma a los otros cuatro detenidos por este mismo hecho.

Exigieron 125 mil pesos bajo amenazas: Así operó la red de extorsión en la CDMX

Los primeros reportes indican que la adulta mayor recibió diversas llamadas de amenaza en las que un hombre, que afirmaba ser parte del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), le exigió 50 mil pesos para no hacerle daño a ella y a su hija.

Ante el miedo y la incertidumbre, la señora cedió. La exigencia aumento a 125 mil pesos, cantidad que la adulta mayor entregó mediante 28 depósitos a distintas cuentas bancarias.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México confirmó que la extorsión que la adulta mayor ocurrió el del 19 de julio al 16 de septiembre de 2022.

Cayó en Tlaxcala por su cuenta bancaria: La pista con la que atraparon a Hugo Gabriel “N”

Hugo Gabriel "N" fue detenido en Tlaxcala por elementos de la Policía de Investigación en sus colaboración las autoridades locales. Su aprehensión se logró gracias a los comprobantes de los depósitos realizados por la víctima.

Una de las cuentas bancarias estaba a nombre de Hugo Gabriel "N", utilizada presuntamente para recibir depósitos relacionados con la extorsión.

Tras su detención un juez le impuso prisión preventiva y fijó un plazo de dos meses para la investigación complementaria.

La #FiscalíaCDMX obtuvo la vinculación a proceso de Hugo Gabriel “N” por su probable participación en el delito de extorsión agravada continuada en pandilla contra una mujer adulta mayor en Tláhuac. Con esta resolución, suman cinco personas vinculadas por los mismos hechos. Con base en tres entrevistas a la víctima, 28 comprobantes de depósito proporcionados por la @cnbvmx, informes periciales y un dictamen pericial en psicología, el agente del Ministerio Público obtuvo una orden de aprehensión en su contra, que fue ejecutada por agentes de la @PDI_FGJCDMX en Tlaxcala, en colaboración con autoridades de esa entidad. Más información 👇 https://t.co/pYkxpwKZkb — Fiscalía CDMX (@FiscaliaCDMX) October 18, 2026

Suman 5 vinculados a proceso: La red de cuentas receptoras tras la extorsión

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México compartió que por estos mismos hechos, obtuvo la vinculación de proceso a los siguientes presuntos responsables.

Ana "N" y Karla "N", el 9 y 16 de abril, respectivamente; Raúl "N", el 30 de junio, y de Miguel "N", el 24 de agosto, también identificados como titulares de cuentas receptoras de los depósitos realizados por la víctima.

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