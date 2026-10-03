¡Terrible! Cae por narcomenudeo y descubren su relación con el feminicidio de adulta mayor en Álvaro Obregón

Una detención por narcomenudeo dio un giro sorprendente al descubrir que Gerardo "N" estaría ligado al feminicidio de una mujer de 79 años ocurrido el 12 de septiembre de este año.

Las indagatorias ministeriales a cargo de las autoridades lograron la vinculación a proceso de Gerardo "N" por su probable responsabilidad en los delitos de feminicidio agravado y robo agravado.

Mata a adulta mayor y agrede a otra de 66 años; también le roba joyería

Los hechos que motivaron la acción penal ocurrieron el pasado 12 de septiembre de 2026 al interior de un domicilio ubicado en la alcaldía Álvaro Obregón, donde una mujer de 79 años fue agredida hasta perder la vida, mientras que una segunda víctima, de 66 años, sufrió el despojo de dinero en efectivo y diversas joyas.

Si bien la captura inicial del imputado se registró bajo el cargo de delitos contra la salud en la modalidad de narcomenudeo, el avance de las pesquisas permitió a la Fiscalía General de Justicia entrelazar las evidencias físicas con el expediente criminal.

Gracias al análisis de videograbaciones de cámaras de seguridad privadas y públicas, así como a los dictámenes periciales en criminalística y balística, los agentes ministeriales lograron posicionar a Gerardo "N" en la escena del crimen, estableciendo su presunta participación directa en la agresión mortal y el posterior saqueo de bienes.

¿Qué ocurrirá con el presunto feminicida de una adulat mayor?

Durante la audiencia inicial celebrada este sábado, el agente del Ministerio Público presentó los datos de prueba recabados durante la etapa preliminar, los cuales fueron considerados suficientes por el juez de control para dictar el auto de vinculación a proceso en contra del imputado.

Ante la gravedad de los ilícitos imputados y los riesgos procesales evaluados, la autoridad judicial determinó imponer la medida cautelar de prisión preventiva justificada.

Asimismo, el impartidor de justicia fijó un plazo de dos meses para el desarrollo de la investigación complementaria, periodo durante el cual la fiscalía continuará recabando pruebas periciales y testimoniales para fortalecer la teoría del caso y definir la situación jurídica definitiva de Gerardo "N" de cara a las siguientes etapas del proceso penal.

