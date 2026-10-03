Notas
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¡Terrible! Cae por narcomenudeo y descubren su relación con el feminicidio de adulta mayor en Álvaro Obregón
Un juez determinó la vinculación a proceso del imputado tras una indagatoria ministerial sustentada en videograbaciones y peritajes por feminicidio agravado.
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Detienen a hombre tras robo a joyería en Álvaro Obregón, CDMX; así ocurrió el atraco
Dos sujetos habrían ingresado a un establecimiento de la colonia Progreso Tizapán, donde uno de ellos agredió a una empleada para apoderarse de mercancía.
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Trágico hallazgo en Álvaro Obregón: Localizan adulto mayor sin vida al interior de una camioneta
Vecinos encuentran a un hombre sin vida al interior de una camioneta en la Álvaro Obregón; peritos y policía capitalina resguardan la zona del incidente.
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Despiden a víctimas de explosión en Álvaro Obregón, CDMX; pareja de uno de los trabajadores de taquería habla del origen
Fue este domingo 13 de septiembre que despidieron a víctimas de la explosión en Álvaro Obregón; además la esposa de uno de los taqueros heridos reveló detalles del lugar exacto donde se habría originado el incidente.
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VIDEO | Así fue la explosión en esquina de taquería en Minas de Cristo, Álvaro Obregón
Una fuerte explosión en la esquina de una taquería en la colonia Minas de Cristo, alcaldía Álvaro Obregón, dejó dos muertos. Así fue el momento en video.
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Nueva versión de explosión en Minas de Cristo, alcaldía Álvaro Obregón; darán 4 mil pesos a afectados
El avance de la investigación tras una fuerte explosión en la colonia Minas del Cristo, alcaldía Álvaro Obregón, descartó que ocurriera en una taquería.