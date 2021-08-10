Hombre encuentra en la cárcel a violador de su hermana y lo mata

Shane Goldsby recibió una condena de 24 años más de cárcel, luego de que asesinó en junio de 2020 al violador de su hermana, con quien compartía celda por coincidencia en el Centro Correccional de Airway Heights, en Washington, Estados Unidos.

De acuerdo con medios locales, Shane, de 26 años, golpeó en repetidas ocasiones al violador de su hermana hasta que le provocó la muerte días después.

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Shane ingresó a la cárcel por robo de un vehículo policial en 2017 y compartía celda con Robert Munger, de 70 años, quien tenía una condena de 43 años por los delitos de violación, abuso infantil y posesión de pornografía de menores; entre sus víctimas estaba la hermana de Shane.

Shane Goldsby: Man gets 25 years for killing pedophile who raped his sister in prison https://t.co/q6jCD3bJmV — Wisdom of The Lion (@sonofselassie) August 6, 2021

Hombre mata a violador de su hermana a golpes

El hombre explicó que el violador de su hermana le daba demasiados detalles de sus crímenes mientras compartían celda en la cárcel.

De acuerdo con los informes, Shane le pateó la cara y la cabeza al menos unas 14 veces en un área común y después los guardias de la correccional lo detuvieron. Munger murió días más tarde.

Siguió dándome detalles sobre lo que hizo. Sobre las fotos y los videos de él haciendo estas cosas.

El sistema penitenciario tiene una política para prevenir incidentes como el de Shane y el violador; sin embargo, una investigación arrojó que los inspectores no tenían idea de que Munger fue el violador de la hermana de Goldsby cuando se les asignó la misma celda.

“He kept … giving me details about what happened and what he did. About the photos and videos of him doing this stuff, and it was building up,” Shane Goldsby told KHQ. https://t.co/w4cWjjP4dQ — Leon Dash (@DashDeCosta) August 9, 2021

Este 3 de agosto, mientras recibía su nueva sentencia, Shane intentó leer una carta dirigida hacia la familia del violador que asesinó, pero la emoción lo invadió y no pudo terminar de leerla; su abogada le ayudó y el hombre dijo que se sentía mal de asesinarlo y ofreció disculpas a la familia.

En entrevistas anteriores, Shane Goldsby aseguró que no buscaba venganza por su familia; no obstante, dijo que las autoridades lo colocaron en una situación “injusta” e “imposible”, ya que compartió celda con el violador de su hermana.

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