Cardenal que criticó la vacunación es hospitalizado por Covid-19

El cardenal Raymond Leo Burke, conocido por su postura contra la vacunación, fue hospitalizado en Estados Unidos luego de contagiarse de Covid-19 y actualmente se encuentra conectado a un ventilador, como se confirmó en su cuenta oficial de Twitter.

“El cardenal Burke ha sido ingresado al hospital con Covid-19 y está siendo asistido por un ventilador. Los médicos se sienten alentados por su progreso”, se detalló en redes sociales.

Cardinal Burke has been admitted to the hospital with COVID-19 and is being assisted by a ventilator. Doctors are encouraged by his progress. H.E. faithfully prayed the Rosary for those suffering from the virus. On this Vigil of the Assumption, let us now pray the Rosary for him. — Cardinal Burke (@cardinalrlburke) August 15, 2021

Raymond Leo Burke confirmó su contagio el pasado 10 de agosto, también en redes sociales. “Gracias a Dios estoy descansando cómodamente y recibiendo atención médica. Por favor, oren por mí”, escribió el religioso.

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Burke es miembro de la Iglesia Católica Romana y fundador del Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe, en La Crosse, Wisconsin, Estados Unidos.

Cardenal cree que la vacunación sería un instrumento para colocar microchips a las personas

El cardenal, que tiene 73 años, no confirmó si fue vacunado contra Covid-19, ya que en el pasado hizo declaraciones en contra de la inmunización, según medios internacionales.

Durante una misa celebrada en diciembre de 2020, el cardenal describió al Covid-19 como “el misterioso virus de Wuhan”, ya que fue en esa ciudad china donde presuntamente surgió el SARS-CoV-2.

Burke consideró que el virus ha sido utilizado por fuerzas contrarias a las familias y a la libertad de los estados, para avanzar en “su malvada agenda”.

En mayo del año pasado, el cardenal aseguró que la vacunación no se puede imponer a los ciudadanos, porque es una violación a su integridad y aunque el Estado proporciona regulaciones para salvaguardarlos, el máximo proveedor salud es Dios.

Hay cierto movimiento para insistir en que ahora todo el mundo debe vacunarse contra el Covid-19, e incluso que se debe colocar una especie de microchip debajo de la piel de cada persona.

Según Burke, el supuesto microchip que se coloca con la vacunación sería un instrumento para dominar a la ciudadanía, en materia de salud y de otros asuntos de control por parte del Estado.

Por su parte, el padre Edward Beck dijo a medios internacionales que los puntos de vista del cardenal son atípicos dentro de la Iglesia católica, por lo que no alcanzan una gran influencia.

“Prácticamente todas las personas con las que hablé se están vacunando, si no lo hacen es por razones de salud, no porque la Iglesia esté diciendo algo que los haga dudar”, comentó Beck.

De acuerdo con medios internacionales, el cardenal Burke también ha criticado públicamente al Papa Francisco por temas como la homosexualidad y el aborto.

En 2014, Burke fue destituido como prefecto del Tribunal Supremo de la Signatura Apostólica, tras varios enfrentamientos con el Papa Francisco.

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