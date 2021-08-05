Asier Sanz gana premio por hacer caricatura de Trump con un bistec

Asier Sanz ganó el primer premio de la sexta edición del World Humor Awards por realizar una caricatura de Donald Trump, ex presidente de Estados Unidos, con un bistec.

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Sanz relató que un día simplemente se le ocurrió que podía hacer la cara de Trump utilizando solo un bistec y pasó seis meses recorriendo varias carnicerías y supermercados hasta que encontró un pedazo de carne que tenía la forma adecuada para después formar el perfil del expresidente de Estados Unidos con su cuchillo.

“Es el collage que más tiempo he tardado en crear. Para mí ha sido como un acto psicomágico”, explicó el caricaturista vasco.

El World Humor Awards es un certamen que premia a lo mejor de la caricatura mundial y es realizado por la Asociación Cultural Lepidus, en la ciudad italiana de Salsomaggiore, en la provincia de Parma, en el que participan por invitación humoristas de todo el mundo que exponen sus mejores trabajos.

En esta sexta edición, 250 artistas provenientes de 75 países presentaron sus trabajos, incluido el bistec del vasco Asier Sanz.

No es la primera vez que Sanz es reconocido por una caricatura de Trump

La caricatura de bistec no es el primer trabajo que Asier realiza inspirado en Trump. En 2017 ganó el Premio del Público en el concurso Bienal Internacional del Humorismo en el Arte, en Tolentino (Italia), con su caricatura-collage "Trump Fast Food".

En ese mismo certamen, también obtuvo el Premio Luigi Mari gracias a un collage de Kim Jong-un.

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Un año más tarde, utilizó pedazos de mortadela, algunos plátanos, chorizo y una cartulina para moldear el rostro de Trump. Su trabajo fue publicado por la revista Tapas, logrando que se viralizara en redes sociales y después fue la portada del libro "Fake Views? The Donald Trump Book covers", del británico Ben Arogundade.