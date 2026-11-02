“A mí me podrán matar, pero afuera hay un pueblo que exige justicia": A un año del asesinato de Carlos Manzo, violencia e impunidad acechan a Uruapan | VIDEO
A un año del asesinato de Carlos Manzo, Uruapan continúa exigiendo justicia, nombres y razones por las que se terminó con la vida de quien encabezaba el Movimiento del Sombrero.
A un año del homicidio del alcalde Carlos Manzo, sucedido el 1 de noviembre de 2025 durante el Festival de las Velas, la exigencia de justicia por parte de la ciudadanía y de su viuda, Grecia Quiroz, se mantiene sin respuesta ni avances determinantes por parte de las autoridades.
Desde Uruapan, Michoacán, la corresponsal Geraldina Aragón reportó para Hechos AM con Manuel López San Martín sobre el clima de inseguridad que persiste en el municipio.