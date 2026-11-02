“A mí me podrán matar, pero afuera hay un pueblo que exige justicia": A un año del asesinato de Carlos Manzo, violencia e impunidad acechan a Uruapan | VIDEO

A un año del homicidio del alcalde Carlos Manzo, sucedido el 1 de noviembre de 2025 durante el Festival de las Velas, la exigencia de justicia por parte de la ciudadanía y de su viuda, Grecia Quiroz, se mantiene sin respuesta ni avances determinantes por parte de las autoridades.

Desde Uruapan, Michoacán, la corresponsal Geraldina Aragón reportó para Hechos AM con Manuel López San Martín sobre el clima de inseguridad que persiste en el municipio.