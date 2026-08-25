No hay paz sin justicia: Exigen llevar a Rocha Moya ante las autoridad y romper con pacto de impunidad

La violencia en Sinaloa no podrá frenarse mientras las responsabilidades políticas sigan intactas, así fue la postura de la senadora priista Carolina Viggiano, quien consideró que llegó el momento de que el gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya, enfrente a la justicia.

En declaraciones, la legisladora aseguró que el Gobierno de México debe cambiar sus prioridades y concentrarse en proteger a la población, en lugar de respaldar a funcionarios que, afirmó, han sido relacionados con grupos del crimen organizado y son buscados por la justicia de Estados Unidos.

#PRI pide llevar a la justicia a Rocha Moya



La senadora del PRI, @caroviggiano , consideró que es momento de llevar ante la justicia al gobernador con licencia de #Sinaloa, Rubén Rocha Moya, para buscar recuperar la paz en la entidad.



Acusó al gobierno de #Morena de proteger a… pic.twitter.com/rWL771FXqW — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) August 25, 2026

Viggiano pide a Sheinbaum romper con el pacto de impunidad

Para la senadora del PRI, la situación que atraviesa Sinaloa representa una oportunidad para que la presidenta Claudia Sheinbaum tome distancia de las decisiones y acuerdos que, según su postura, se construyeron durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador.

Viggiano señaló que la presidenta enfrenta decisiones complejas y la presión de sectores internos de Morena que podrían cuestionar cualquier cambio que afecte políticamente al partido.

"Yo creo que la presidenta debería aprovechar esta coyuntura", expresó al señalar que las decisiones que tome tendrán consecuencias en la manera en que será evaluado su gobierno.

La senadora sostuvo que Sheinbaum debe pensar en el país y no únicamente en la preservación del poder político de Morena.

Afirmó que la historia juzgará las decisiones tomadas durante su administración y que, por ello, tendría que romper con lo que calificó como un pacto de impunidad.

López Obrador señalado por consolidar acuerdos con grupos criminales

Carolina Viggiano también lanzó una fuerte acusación contra el expresidente Andrés Manuel López Obrador, a quien señaló como uno de los principales responsables de la situación de violencia e inseguridad que enfrenta Sinaloa y que, dijo, ya tiene consecuencias en distintas regiones del país.

La priista afirmó que existen muestras de presuntas complicidades que, desde su punto de vista, no podrían explicarse sin la autorización o tolerancia del expresidente.

Incluso sostuvo que López Obrador habría construido acuerdos con grupos de la delincuencia organizada desde antes de llegar a la Presidencia y que estos se habrían fortalecido a partir de 2018.