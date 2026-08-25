No solo armas y droga: esto encontraron en operativo contra el CJNG

La ofensiva contra integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en distintos puntos del país recibió el reconocimiento de la Embajada de Estados Unidos en México, luego de una serie de operativos realizados en Hidalgo, Jalisco y Michoacán.

A través de X, el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, destacó las acciones de las autoridades mexicanas.

“Reconozco a las autoridades mexicanas por estas operaciones contra integrantes del CJNG en varios estados”, escribió el diplomático.

Johnson puso especial énfasis en la diversidad de bienes localizados durante los operativos, al considerar que estos decomisos muestran diferentes capacidades de las organizaciones delictivas. Desde su perspectiva, combatir esas estructuras requiere atacar no solamente a quienes generan violencia, sino también sus recursos operativos, logísticos y financieros.

Operativo simultáneo en tres estados deja 20 detenidos

De acuerdo con Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), las acciones fueron posibles gracias a la coordinación entre la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Secretaría de Marina (Semar), la SSPC, la Fiscalía General de la República (FGR) y la Guardia Nacional.

El funcionario informó que se realizaron acciones simultáneas en 36 inmuebles de Hidalgo, Jalisco y Michoacán, donde fueron detenidas 20 personas presuntamente vinculadas con el CJNG.

Entre lo asegurado se encuentran armas de fuego, droga, 113 vehículos, dinero en efectivo y equipo de comunicación. También fueron localizados un dron y un inhibidor de drones.

Uno de los aspectos que llamó la atención del operativo fue el hallazgo de animales, entre ellos tigres, panteras y aves, los cuales, de acuerdo con la información difundida por García Harfuch, se encontraban bajo condiciones de cuidado inadecuadas.

Reconozco a las autoridades mexicanas por estas operaciones contra integrantes del CJNG en varios estados. La variedad de bienes incautados demuestra el alcance y las diversas capacidades de estas organizaciones criminales, y por qué debemos enfrentarlas en todos los frentes.… https://t.co/o98owWSFZa — Embajador Ronald Johnson (@USAmbMex) August 24, 2026

Suman 32 detenidos tras acciones contra el CJNG

García Harfuch agregó que las 20 detenciones se suman a las realizadas durante una operación de precisión efectuada el pasado 19 de agosto, encabezada por el Ejército Mexicano.

La estrategia, explicó el funcionario, busca ir más allá de la captura de personas señaladas como generadoras de violencia. El objetivo es afectar de manera sostenida las estructuras que permiten a las organizaciones criminales mantener sus operaciones.

La reacción del embajador Ronald Johnson ocurre en este contexto y pone el foco en la importancia de debilitar las distintas áreas que sostienen a estos grupos, desde su capacidad para movilizar recursos hasta sus redes logísticas y financieras.

“Desmantelar sus capacidades operativas, logísticas y financieras fortalece la seguridad de nuestras dos naciones”, sostuvo el embajador estadounidense.