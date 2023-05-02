¿Cuál es el cártel del cristal que dice Ricardo Mejía que existe en Coahuila?

Durante el debate de los candidatos a la gubernatura en Coahuila por las elecciones 2023, el candidato del Partido del Trabajo, Ricardo Mejía Berdeja, aseguró que va a abaratar los servicios que cobra el gobierno, esto en relación al Moreirato que reina en el estado.

En el debate organizado por el Instituto Electoral de Coahuila, el candidato del Partido del Trabajo (PT) a la gubernatura de ese estado dijo sus propuestas en el tema de Gobernanza y Seguridad, señalando principalmente al Cártel del Cristal.

Coahuila, el estado con mayor crecimiento en tráfico de cristal y fentanilo, acusó Mejía Berdeja

El candidato del PT mostró una imagen en la que acusa al cártel de cristal por fomentar la violencia en el país; se puede observar a "El Jaguar", Federico Fernández, "El Homer" y el "bóxer", y aseguró que durante su estancia como subsecretario de Seguridad Pública pudo conocer cómo funcionaban dichos organismos.

Agregó que actualmente Coahuila es el estado con mayor crecimiento de narcomenudeo en lo que va del 2023, sobretodo en el cristal, y resaltó que hay múltiples casos de violencia policial, pues en las últimas semanas se dio el caso de un joven que murió en Saltillo y otra mujer embarazada que hace unos días abortó por los golpes que le provocó Fuerza Coahuila.

Por esa razón, Mejía Berdeja propuso que, en materia de seguridad va a nombrar a un policía de género y se va a combatir al narcomenudeo y a las pandillas que cubren todo el estado de Coahuila.

Tercera entidad más segura de México, según INEGI, Manolo Jiménez

Manolo Jiménez, candidato de la alianza PRI-PAN-PRD, contrarrestó lo dicho por Mejía Berdeja al asegurar que la seguridad que tiene Coahuila no la tienen estados como Zacatecas. Michoacán o Sonora, quienes han aumentado los niveles de inseguridad en México.

Jiménez resaltó que, según Coahuila es la tercera entidad más segura de México, según los datos del INEGI, por esa razón se comprometió a mejorar el modelo de seguridad con los siguientes puntos.



Mayor prevención

Mayor inteligencia.

Implementar dos mil cámaras.

Aumentar cuarteles de la policía.

Cada uno de los temas en seguridad serán coordinados por la Guardia Nacional, el Ejército y la Fiscalía de Coahuila, quienes funcionarían como brazo estrecho del candidato del partido la alianza PRI-PAN-PRD.