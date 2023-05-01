Debate Elecciones Coahuila 2023 en vivo: Sigue el minuto a minuto el segundo encuentro entre los candidatos a la gubernatura

Este 1 de mayo se lleva a cabo el segundo debate en Coahuila rumbo a las elecciones 2023, donde los cuatro candidatos a la gubernatura podrán compartir sus propuestas. Sigue el minuto a minuto del encuentro en vivo por Fuerza Informativa Azteca (FIA).

Despedida de los candidatos de un minuto

19:20 HORAS

Los moderadores dan por terminado el segundo debate de Coahuila rumbo a las elecciones 2023.

19:18 HORAS

Se despide Ricardo Mejía, "Ya tenemos las esposas", afirma que en su gobierno los funcionarios corruptos tendrán cárcel. Revocación de mandato a los tres años "Si no cumplo, me voy".

19:17 HORAS

Manolo Jiménez pide votar por la alianza Ciudadana por la Seguridad "vamos para adelante porque para atrás ni para agarrar vuelo".

19:16 HORAS

Lenin Pérez llama a votar "por su servidor" para sacar a los políticos de siempre. "Coahuila, si me permiten ser su gobernador, voy a honrar estas palabras con respeto y dignidad".

Armando Guadiana afirma que si el PRI se va, llevará a Coahuila a Peso Pluma

19:15 HORAS

Armando Guadiana toma la palabra y llama al "voto útil" y que se termine el PRI, se dirige específicamente a los jóvenes. "Si el PRI se va, jóvenes, por mi sombrero que Peso Pluma vendrá".

Preguntas de rebote, cada candidato tiene un minuto para contestarlas. Elegirán las preguntas al azar

19:13 HORAS

Contesta Manolo Jiménez

Juventud y experiencia son las características clave sobre él. Pediría a los tres candidatos declinar a su favor.

19:11 HORAS

Lenin Pérez contesta las preguntas

Afirma que la corrupción en Coahuila es la mayor deuda social. Propone un cambio en la seguridad. "Los candidatos del PRI no tienen propuestas", afirma.

19:10 HORAS

Ricardo Mejía toma la palabra

Andrés Manuel López Obrador (AMLO) es su referente político nacional. Afirmó que no sumaría a ninguno de los demás candidatos a su gabinete.

19:08 HORAS

Armando Guadiana toma la palabra

Afirma que el INSABI es aprendizaje y un robo de los estatales. Sobre el matrimonio igualitario afirmó "respetar la decisión de las personas". Durante las preguntas Guadiana tuvo algunos problemas para escuchar y responder.

¡¿QUÉ DIJO?! | @aguadiana, candidato de @partidomorenamx por la gubernatura de #Coahuila, tuvo "algunos" problemas para comprender las preguntas que tenía que responder con pocas palabras. #Elecciones2023



Detalles: https://t.co/DmqyKX4ch5 pic.twitter.com/UmV5zWxVu1 — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) May 2, 2023

Réplicas de candidatos

19:06 HORAS

"Representa la continuidad de la tragedia de Coahuila", afirma Lenin Pérez sobre Manolo Jiménez.

19:05 HORAS

Ricardo Mejía se lanza contra Manolo Jiménez de actos de corrupción de algunos de sus amigos empresarios.

19:04 HORAS

Manolo Jiménez afirma que la pensión para el adulto mayor será fortalecida, además de instancias infantiles para las madres solteras. Las becas del 100% de mujeres que quieran estudiar y crear negocios. Asimismo, apoyo a las ONG de Coahuila.

9:03 HORAS

Armando Guadiana destacó que lo único que se necesita para cumplir con los programas es que el PRI salga.

19:01 HORAS

Lenin Pérez habla sobre el "fracaso" del INSABI y se lanzó contra un hospital construido en el gobierno de Miguel Riquelme Solís.

19:00 HORAS

Ricardo Mejía se lanza contra Manolo Jiménez sobre supuestas despensas en su campaña. Asimismo, destacó que cuando estaba de alcalde en Saltillo encubrió a varias empresas.

18:58 HORAS

Armando Guadiana afirma que el gobierno Federal tiene becas para todas las preparatorias; sin embargo, su gobierno apoyará a los universitarios y de mayor educación. 2 mil 500 pesos mensuales es la propuesta del morenista.

Afirma que su gobierno usará el dinero que ahorrará con la austeridad.

Pregunta para Lenin Pérez sobre pacto con gobierno federal sobre programas

18:55 HORAS

Comenta que lo importante es atacar la pobreza y no duplicar los programas, como comentó Armando Guadiana. "Como falta mucho al senado no se dio cuenta".

Pregunta para Armando Guadiana: ¿Dejará en las manos del gobierno federal la salud de Coahuila?

18:51 HORAS

Los recursos que se le enviaban por medio del INSABI a los estados, los calificó como que no se utilizaban correctamente. Afirma que Coahuila ha sido el único que no ha pactado para los casos de las personas con discapacidad.

Pregunta para Manolo Jiménez sobre salud en Coahuila

18:49 HORAS

Manolo Jiménez afirma que su gobierno quiere trabajar junto a la federación para fortalecer instituciones como el IMSS y el ISSSTE. Además de mejorar las clínicas y los hospitales estatales al interior de las colonias, consultas con médicos generales y especialidades, además de atacar la depresión y la ansiedad.

#Elecciones2023 | "Que regrese el Seguro Popular", candidato del #PRi #PAN #PRD asegura que esta herramienta era positiva para ayudar a la "gente más humilde". pic.twitter.com/RWw4lOunMO — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) May 2, 2023

Pregunta para Ricardo Mejía sobre la salud en Coahuila

18:46 HORAS

Afirma que creará una red de atención para la salud en las comunidades rurales, además de que habrá centros de salud en todas las entidades financiados por el gobierno del estado. "Voy a apretar el cinturón en otras áreas", afirma que la salud y la educación será su prioridad. Además de una red de estancias infantiles para las madres de Coahuila.

Pregunta para Guadiana: ¿Cuánto invertirá su gobierno en cultura?

18:45 HORAS

¿Por favor me la repite? Armando Guadiana afirma que fortalecerá al deporte con su gobierno austero, además de que hará rendir el dinero público. Fomentará el desarrollo de la cultura en todos los municipios.

Pregunta para Ricardo Mejía: ¿Qué tan factible es que se cumplan sus propuestas de campaña?

18:43 HORAS

Afirma que va a encarcelar a los hermanos Moreira, además de que van a ayudar a los trabajadores de Coahuila.

Réplicas de los candidatos sobre el Turismo

18:40 HORAS

Armando Guadiana afirma que "gobernadores van y gobernadores vienen" pues dejan muchos problemas como los de Saltillo y Torreón.

18:39 HORAS

Ricardo Mejía toma sus 34 segundos y le contesta a Manolo Jiménez de que él le tiene que pedir disculpas a las familias de Saltillo a causa del transporte público y el aumento en la violencia.

18:38 HORAS

Lenin Pérez toma la palabra: "Se me fue la idea, pero ahí va". Señala que el país "no tiene ni sal pal aguacate", demanda que los legisladores hagan su tarea de pelear por el presupuesto para Coahuila.

Preguntas de la ciudadanía: Turismo

18:35 HORAS

"Se oye muy bonito", afirma Armando Guadiana sobre los pueblos mágicos; sin embargo, dice que las propuestas de Manolo Jiménez son falsas. La región carbonífera es una de las propuestas más fuertes por parte del morenista.

18:33 HORAS

Toma la palabra Ricardo Mejía y acusa que ninguno de los candidatos ha promovido los pueblos mágicos.

18:32 HORAS

Lenin Pérez afirma que uno de los pilares más importantes de empleo son los pueblos mágicos.

18:31 HORAS

Manolo Jiménez contesta la primera pregunta de la ciudadanía sobre cómo promover el turismo en el estado. "Saltillo sorprende al mundo", es una de las propuestas.

Réplicas de los candidatos

18:29 HORAS

Lenin Perez dice: "Lo más seguro es que va a regresar al Senado", sobre Armando Guadiana.

18:28 HORAS

Manolo Jiménez toma los 50 segundos que le quedan de réplica y se lanza contra los candidatos de Morena y el PT, "me imagino que pensarán las familias de Zacatecas a quienes les destruyeron su paz".

Armando Guadiana acusa a Manolo Jiménez de pertenecer al Cártel Inmobiliario

18:26 HORAS

Armando Guadiana acusa a Manolo Jiménez de pertenecer al Cártel Inmobiliario junto a los hermanos Moreira.

18:25 HORAS

Lenin Pérez dice que sabe que el fortalecimiento de las policías y la prevención del delito son básicas para combatir la inseguridad.

18:24 HORAS

Ricardo Mejía afirma de que él combatirá el maltrato animal y acusa que Manolo Jiménez de ser cómplice de la matanza de perros en Monclova.

18:23 HORAS

Manolo Jiménez afirma que en el debate hay un gran nivel de hipocresía y acusa a Armando Guadiana de que de seguridad no sabe nada. Se lanza contra Ricardo Mejía de que ha sido el peor subsecretario de Seguridad y que lleva en su curriculum la muerte de 150 mil mexicanos. "Ya dejen de mentirle a los y las coahuilenses".

Manolo Jiménez afirma que en el #debate hay un gran nivel de hipocresía y acusa a @aguadiana que de seguridad no sabe nada.



Pero el candidato morenista reviró y lo señaló de formar parte de un supuesto #CartelInmobiliario.



🔴En vivo: https://t.co/DmqyKX4K6D pic.twitter.com/1SktT7DzB8 — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) May 2, 2023

18:22 HORAS

Ricardo Mejía se dirige a Manolo Jiménez sobre el aumento de la violencia de género, además acusa de que bajo su gobierno incrementó el suicidio entre los adolescentes.

18:21 HORAS

Manolo Jiménez opta por no contestar la acusación de Armando Guadiana.

18:20 HORAS

Armando Guadiana toma la palabra en la réplica y afirma que "govergüenza" es el término que define al PRI.

¿Qué dijeron los candidatos sobre Gobernanza y seguridad?

18:16 HORAS

Ricardo Mejía, candidato del PT, comenzó diciendo que van a digitalizar los trámites del gobierno, acusó que Coahuila se encuentra pagando la deuda del Moreirato y señaló directamente a Manolo Jiménez.

Nueva policía estatal de proximidad y combatir el narco, la violencia de género, el robo a casa habitación son algunas de las propuestas.

18:14 HORAS

El candidato Manolo Jiménez fue cuestionado de cómo logrará la seguridad en Coahuila. Recuerda que las acciones de proximidad son de suma importancia, además afirmó que la seguridad es lo más relevante en el estado.

"Hoy Coahuila es la tercera entidad más segura de México", afirma que fortalecerá el modelo de seguridad; de 1200 cámaras a 2 mil, 300 casetas de seguridad, cultura, deporte, patrullas, más cuarteles de la policía, coordinación entre Fiscalías, GN.

18:11 HORAS

Armando Guadiana toma la palabra y menciona que la seguridad está "con pinzas", afirma que en el Senado se aprobó la GN. Propone una pulsera de pánico para las mujeres.

Acusa a Manolo Jiménez de hacer negocios con "sus socios".

18:09 HORAS

Lenin Pérez comenzó explicando que hay una crisis de seguridad en Coahuila, en ese sentido, acusó a Guadiana de terminar con los recursos para este eje. Certificación policiaca es una de las propuestas del aspirante.

18:07 HORAS

Armando Guadiana: "Se va a hacer o no se va a hacer sacar al PRI de Coahuila".

18:07 HORAS

Ricardo Mejía acusa a Manolo Jiménez de la deuda de Coahuila y afirmó que representa el cambio

18:06 HORAS

Manolo Jiménez toma la campana y afirma que trabajará para seguir trabajando en hacer crecer a Coahuila.

18:05 HORAS

Comienza con su presentación a Lenin Pérez, candidato de la alianza UDC y el partido verde. Señaló que Armando Guadiana traicionó al presidente.

18:03 HORAS

Cada candidato podrá presentarse en 30 segundos. Para el primer y segundo grupo, tendrán 2 minutos para el desarrollo y la réplica también de 2 minutos.

18:01 HORAS

El moderador Alejandro Cacho toma la palabra y da la bienvenida a su compañera Ivonne Melgar, además de los candidatos.

18:00 HORAS

Empieza el segundo debate de Coahuila en el Museo el Desierto en Saltillo.

17:39 HORAS

Comienzan a llegar los asistentes al segundo debate de Coahuila.

16:32 HORAS

Por su parte, Manolo Jiménez compartió una fotografía y afirmó que se encuentra listo para presentar más propuestas y compromisos para el bien de Coahuila.

Listos para presentar más propuestas y compromisos para bien de #Coahuila. pic.twitter.com/7Yzb7LKLvI — Manolo Jiménez Salinas (@manolojim) May 1, 2023

16:00 HORAS

Los candidatos a la gubernatura de Coahuila se alistan para el segundo debate que comienza a las 18:00 horas. El representante de la alianza Salvemos Coahuila, conformada por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y Unidad Democrática de Coahuila (UDC), Lenin Pérez, invita a las personas a seguir el encuentro: "Es importante que te enteres cómo vamos a contrastar nuestras propuestas (...)".

¿Cuáles son los temas del segundo debate entre los candidatos a la gubernatura del Edomex?

El Instituto Electoral de Coahuila (IEC) invita a las personas a ver el segundo debate en Coahuila para las elecciones 2023, en este los temas sobre los que los candidatos expondrán sus propuestas son:



Gobernanza y Seguridad.

Desarrollo Social.

Salud.

¿Quiénes son los moderadores del segundo debate en Coahuila?

Los moderadores que se encargaran de llevar el segundo debate en Coahuila este 1 de mayo, serán los periodistas Alejandro Cacho e Ivonne Melgar, quienes tendrán libertad para intervenir y cuestionar a los cuatro candidatos para saber más de sus propuestas.

¿A qué hora y cómo ver en vivo el segundo debate para la gubernatura en Coahuila?

El segundo debate se llevará a cabo este 1 de mayo en el Museo del Desierto en Saltillo, capital de Coahuila, a las 18:00 horas. Se podrá seguir en vivo por las redes sociales del IEC, encargado de hacer ambos debates, pero también se podrá ver por las redes sociales de Fuerza Informativa Azteca (FIA), así como el minuto a minuto en el portal.