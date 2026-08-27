Este sindicato pactó con el Cártel de Sinaloa para operar en México

Una alianza del Cártel de Sinaloa fue descubierta. No se trata de un brazo armado, como otros grupos que trabajan de la mano con la organización. En esta ocasión, la detención de 10 personas y 21 cateos destaparon que un sindicato opera con el crimen organizado.

El Cártel de Sinaloa ha buscado ganar terreno y controlar la plaza en esta batalla contra "La Mayiza", una facción de la misma organización, con la que ha mantenido una lucha en Sinaloa; pelea que ha cobrado miles de vidas y desatado violencia en la entidad.

Sindicato en México estaría en alianza con el Cártel de Sinaloa

Como otros cárteles, el de Sinaloa buscó aliados en Oaxaca para tener el respaldo para expandirse en el negocio de las drogas y otros delitos, como la extorsión, para generar ingresos que mantengan las operaciones de la organización.

Ante ello, las autoridades llevaron a cabo un operativo contra la extorsión, el cual llevó a que lementos de la Secretaría de Marina (Semar), la Fiscalía General del Estado de Oaxaca y Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), catearan diversos puntos en el estado de Oaxaca.

Los elementos de las fuerzas de seguridad federales detuvieron a 10 presuntos integrantes de la Alianza de Sindicatos y Asociaciones del Estado de Oaxaca (ASAEO), vinculados al Cártel de Sinaloa.

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Lista de integrantes sindicales detenidos por nexos con el Cártel de Sinaloa

Se trata de presuntos integrantes de una célula delictiva relacionada con el cobro de cuotas, extorsión e invasión de predios. Los detenidos son:



Heraclio "N", alias “Heraclio” Julián "N", alias “Gordo” Oscar "N", alias “Cangrejo” Sharon Italia "N", alias “La Italia” Erick "N", alias “El Panda” Ricardo "N", alias “Duck” José Antonio "N" Hugo Alberto "N" Óscar Alberto "N" Erika Suliana "N"

Una vez detenidas, se llevó a cabo una inespección en los lugares cateados y dentro de los domicilios los agentes de seguridad les decomisaron cuatro armas largas y dos armas cortas.

Estas personas, junto con lo asegurado, fueron puestas a disposición de las autoridades competentes, para determinar su situación jurídica.