Este fue el VIDEO que ligó al alcalde en Morelos con “El Barbas”, del Cártel de Sinaloa

Jesús “N”, alcalde de Cuautla, Morelos, fue detenido por autoridades federales de seguridad tras supuestos vínculos con el Cártel de Sinaloa, al menos, con un presunto cabecilla de la organización, según un video que confirmó una reunión donde ambos estaban.

El presidente municipal habría tenido una cercanía con un aparente personaje clave del cártel conocido como Júpiter “N”, alias “El Barbas”, con quien tuvo una reunión la cual fue grabada.

En continuidad del Operativo Enjambre, instruido por la Presidenta Claudia Sheinbaum, y en el marco de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, este día fue detenido por el @GabSeguridadMX gracias al Centro Nacional de Inteligencia Jesús “N”, presidente municipal de Cuautla,… — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) May 30, 2026

Así fue la reunión entre el alcalde de Cuautla y "El Barbas"

La detención del político habría comenzado como parte de una investigación quizá a raíz de la revelación de un video donde ambos aparecen en una reunión, junto con otras personas.

Este encuentro se llevó a cabo en junio de 2024. Se trata de una grabación que reveló vínculos entre funcionarios y "El Barbas”, identificado como jefe de plaza del Cártel de Sinaloa en el oriente de Morelos. ⁣

¿Quién es "El Barbas", cabecilla del Cártel de Sinaloa?

Júpiter "N", alias “El Barbas", es supuesto operador regional del Cártel del Pacífico en la región oriente de Morelos.

“El Barbas” es ubicado como un criminal que ha cooptado y/o impuesto alcaldes y funcionarios municipales con el fin de operar con libertad e impunidad.

¿De qué está acusado el alcalde Cuautla detenido?

Jesús “N” fue detenido en el municipio de Acapulco, Guerrero, al contar con una orden de aprehensión por delincuencia organizada.

Esta detención es como parte de investigaciones por extorsión a comerciantes, transportistas, familias y sectores productivos de Morelos.

Luego de diferentes líneas de investigación se determinaron posibles vínculos y colaboración con estructuras delictivas.

Jesús “N” fue localizado en la colonia Costa Azul, en posesión de un arma de fuego corta y fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación jurídica.

¿Se sentía protegido? La última publicación del alcalde de Cuautla

El 19 de mayo de 2026, aún sabiendo que era buscado por las autoridades, el alcalde de Cuauatla, compartió una publicación en Facebook afuera de las instalaciones de la Guardia Nacional.

"Hoy sostuve una reunión de trabajo estratégica enfocada en el bienestar y el mejoramiento de los diferentes sectores de nuestro municipio. Seguimos sumando esfuerzos y fortaleciendo la coordinación para impulsar acciones que permitan generar mejores condiciones para las familias cuautlenses, trabajando de manera coordinada con autoridades estatales y federales para seguir dando resultados a nuestra gente", publicó.

Cédula criminal de "El Barbas" opera en seis municipios de Cuautla

Los reportes indican que la célula criminal relacionada con el narcotraficante "El Barbas", opera en al menos seis municipios de Morelos:

